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Trendyol Black friday indirimleri olacak mı? Trendyol kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Trendyol Black Friday’e özel olarak en büyük indirimleri uygulayan online alışveriş sitesidir. Bu Kara Cuma’da da Trendyol’da nasıl indirim ve kampanyalar olacağı merakla bekleniyor.

24 Kasım 2019 Pazar 20:45
Trendyol Black friday indirimleri olacak mı? Trendyol kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Şükran Günü’nden son gelen ilk Cuma’da kutlanan Black Friday bu yıl 25 Kasım Pazar günü kutlanacak. Trendyol alışveriş sitesi de Black Friday’e ayak uydurarak bu özel günde büyük indirimler yapmaktadır. Black Friday Trendyol mağazalarında Sihirli Günler adı altında kutlanmaktadır.

Trendyol Black Friday İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Trendyol Black Friday indirimleri 25 Kasım’da başlayacak ve 29 Kasım gününe kadar sürecek. Black Friday’i kaçıranlar Siber Pazartesi kampanyalarında yine büyük indirimleri yakalayabilecek.

Trendyol’dan Black Friday İndirimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kara Cuma indirimleri Trendyol’da birkaç gün önce başlayıp, Kara Cuma sonrasına kadar devam etmektedir. Bundan dolayı 25 Kasım’dan önceki kampanyaları da takip etmek gerekir. Bu özel günlerde istediğiniz ürünü satın almak için acele etmelisiniz. Çünkü stoklar dakikalar içerisinde tükenebilmektedir.


Bu indirim gününde özellikle Trendyol’un kendi markası olan Trandyolmilla indirimlerine bakmayı unutmayın. Bu mağazadan daha büyük indirimleri bulabilirsiniz.

Trendyol Mağazalarında Black Friday’de Ne Kadar İndirimler Yapılıyor?

Trendyol’da Kara Cuma haricinde yapılan kampanyalarda %90’a varan indirimler olabiliyor. Bu özel günde normal indirimlere ek olarak %20 ekstra indirimler de olabilir. İndirimlerin hepsinden haberdar olmak için Trendyol’a üye olabilirsiniz.

Trendyol Black Friday İndirimleri Nasıl Bulunur?

Trendyol mağazalarındaki Kara Cuma indirimlerini takip etmek için sitenin e-bültenine kaydolabilirsiniz. Ayrıca arama motorlarına Trendyol Black Friday 2019 veya Trandyol Sihirli Günler yazarak indirimlerden haberdar olabilirsiniz.

Kara Cuma Haricinde Trendyol’dan İndirimli Alışveriş Yapılabiliyor Mu?

Trandyol sadece Black Friday’de değil normal zamanlarda da büyük indirimler yapmaktadır. Ayrıca her ay Visa, Maximum, Axess ve World gibi kredi kartlarına özel olarak indirimler yapılmaktadır.

Trendyol Haricinde Hangi Mağazalarda Black Friday İndirimi Var?

Black Friday’de Trendyol benzeri online alışveriş sitelerinde de büyük indirimler uygulanmaktadır. Morhipo, Markofoni, Boyner gibi siteler Black Friday’e özel indirimler yapmaktadır.



Son Güncelleme: 24.11.2019 20:45
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