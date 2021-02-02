Trendyol 2,3,4 Büyük Şubat kampanyası indirim fırsatları

Trendyol'un 2-3-4 Büyük Şubat indirim günleri başladı. Büyük Şubat indiriminde farklı kategorilerden birçok ürün bulunuyor.

Ev eşyalarının yanı sıra okul araç gereçlerinde de büyük kampanyalar mevcut. Kışlık kıyafetlerde, televizyonlarda, beyaz eşyalarda ve daha pek çok farklı üründe indirimler müşterileri bekliyor. Mutfak aletlerinden, temizlik malzemelerine, teknolojik ürünlerden, spor ürünlerine, makyaj malzemelerinden , çocuk oyuncaklarına kadar sayısız üründe Büyük Şubat kampanyası geçerli. Bakım ürünlerinde, aydınlatmalarda, ayakkabılarda, çantalarda indirimli fiyatlar sizleri bekliyor.