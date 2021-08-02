Trafik sigortalarına yeni zam!

Aracı bulunan herkesin araç sigortası yaptırması zorunludur. Trafik sigortasındaki amaç, meydana gelebilecek kazalara karşı 3. Kişileri koruma altına almaktır. Zorunlu trafik sigortasını hiç yaptırmayan veya yenilenme zamanının gelmiş olmasına rağmen poliçelerini yenilememiş olan sürücülerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan sürücülere cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu kurallara uyulmadığında trafikte yapılan çevirmelerde yetkililere araçları bağlama yetkisi verilmiştir.

En pahalı poliçe hangi ilde ödenecek?

2021’e dair araç gruplarıyla illere göre uygulamaya koyulacak trafik sigortasının ücretleri Ocak ayı içerisinde belirlenmişti. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ile Adana gibi büyük illerde minimum trafik sigortasının poliçesi 327 TL, maksimum trafik poliçesinin fiyatı ise 4065 TL olarak belirlenmiştir.

En düşük primiyse Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Ş. Urfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye gibi illerde yaşayan vatandaşlar ödeyecek. Bu doğrultuda en çok prim ödeyecek olan sürücüler İstanbul’daki hasarlı sürücüler olacak.

2021 yılı trafik sigortası oranları

2017 yılı Nisan ayı itibariyle sigorta üretlerinde birden yediye dek basamakla tavan fiyat uygulaması yapılıyor. Tavan fiyatlarsa her ay güncellenmekte. İlk defa araç alarak trafiğe çıkacakların basamağı dörtten başlamaktadır. Sürücüler kazaya karıştıklarından birinci basamağa dek düşüş yaşıyorlar. Peş peşe 3 sene hiçbir kazaya bulaşmayan sürücüler ise yedinci basamağa dek yükselebiliyorlar. Yedinci basamağa yakınlaştıkça sigorta ucuzluyor, bire yakınlaştıkça fiyat artıyor.

Edinilen bilgiler doğrultusunda bu sene Temmuz ile Ağustos aylarında trafik sigortasında %1 oranında zam uygulanacak. İstanbul’da bu ay ilk defa trafiğe çıkacak olan yani dördüncü basamakta bulunacak bir sürücüye kesilecek poliçenin tavanı, araçlar için bin 708 TL olarak hesaplandı. 3 sene ve daha çok kazaya karışmamış olanlar, araçlar için yedinci basamakta 842 TL, ilk defa trafiğe çıkmış olanlarsa bin 532 TL ödeme yapacak. En pahalı olan trafik sigortasıysa birinci basamakta yer alan otobüslerde 26.507 TL olarak İstanbul’da uygulanmakta. Çok fazla kazaya karışmış olan taksilerde de maksimum fiyat yine İstanbul’da 11.059 TL olarak uygulanıyor.

Ortalama fiyatı 777 TL

Bu yılın Ocak ile Mayıs ayları, beş aylık veriler doğrultusunda araç, kamyon, otobüs ve traktör gibi bütün araç grupları hesaplandığında, Mayıs ayının sonundan itibaren ortalama trafik sigortası primi 777 TL. Nisan ayı ortalama fiyatı 796 TL, Mart ayı 808 TL, Şubat ayı 816 TL, Ocak ayıysa 827 TL. Yıl başı itibari ile trafik sigortası fiyatlarında %6.4 düşüş yaşandı..

İstanbul taban ve tavan fiyatları

Hasarsızlık Seviyesi Tavan Fiyat

1. Basamak 3877.00 TL

2. Basamak 3101.00 TL

3. Basamak 2326.00 TL

4. Basamak 1551.00 TL

5. Basamak 1318.00 TL

6. Basamak 1085.00 TL

7. Basamak 853.00 TL

Ankara taban ve tavan fiyatları

Ankara’da Temmuz ayı Otomobil tipi araçlar için

hasarsızlık seviyesine göre yaklaşık tavan fiyat listesi:

Hasarsızlık Seviyesi Tavan Fiyat

1. Basamak 3767.00 TL

2. Basamak 3014.00 TL

3. Basamak 2260.00 TL

4. Basamak 1507.00 TL

5. Basamak 1281.00 TL

6. Basamak 1055.00 TL

7. Basamak 829.00 TL

İzmir taban ve tavan fiyatları

Hasarsızlık Seviyesi Tavan Fiyat

1. Basamak 3657.00 TL

2. Basamak 2926.00 TL

3. Basamak 2194.00 TL

4. Basamak 1463.00 TL

5. Basamak 1243.00 TL

6. Basamak 1024.00 TL

7. Basamak 805.00 TL