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Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusuyla cezaların yüzde 90'ı siliniyor..

Kamu borcu olanlar için uygulamaya alınan yapılandırma fırsatı ile borcun peşin ödemelerinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinerek bir indirim sağlanıyor. Para cezalarında da ana paradan yüzde 25 indirim uygulanıyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:30
Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusuyla cezaların yüzde 90'ı siliniyor..
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Yeni yapılandırma paketi kapsamında kamu borçlarını peşin ödeyen vatandaşlar için sağlanan kolaylık çerçevesinde Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90'ının silinerek bir indirim söz konusu oluyor. Yeni hazırlanan yapılandırma paketiyle kamu borçluları rahat nefes alırken ana paranın yüzde 25 oranında  alacakları indirimle beredeyse yarı yarıya bir ödeme yapabiliyor.

Yapılandırma işlemini gerçekleştirdikten sonra borcun ilk taksit süresi içinde 30 Eylül'e kadar peşin yapılan ödemelerde uygulanan yüzde 25'lik indirimde borçlu kişi 610 TL yerine 368 TL gibi bir ödeme yapıyor.

Yapılandırmayla birlikte silinen gecikme faizleri yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanıyor ve burada yapılan yüzde 90 oranındaki bir indirimde borçta düşüş yaşanıyor. İlk 2 taksit süresi içerisinde yapılan peşin ödemelerde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim hakkı kazanılıyor.

Yapılandırma ile ilgili hazırlanan yasada trafik cezasının da arasında yer aldığı belirtilirken idari para cezası olan vatandaşa da peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı sunuluyor.


Son Güncelleme: 26.05.2021 11:30
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Anahtar Kelimeler:
Peşin ödemeYapılandırmaTrafik CezalarıIndirimYi üfe Faizi
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