Trafik cezalarına yapılandırma ne zaman çıkacak?

Türkiye’deki çoğu insanı etkileyecek olan 15 maddelik yapılandırma torba yasası an itibariyle Meclis’e sunulmuş durumda. Yasa eğer yürürlüğe girerse, Gelir Vergisi, idari para cezaları, öğrenim kredisi, KDV, MTV, ÖTV gibi insanların devlete olan borçları yapılandırılacak. Yasa aynı zamanda araç sahiplerinin en çok sorun yaşadığı trafik cezalarını da içeriyor.

Normal şartlarda vergi ve prim borçlarının faizleri ve cezaları kaldırıldıktan sonra anapara borcuna enflasyon farkı ilave ediliyor. Yani yapılandırma anapara için geçerli değil. Posta gazetesine göre sunulan yapılandırma yasasında salgın ile ilgili cezaların dışındaki cezalarda, ceza yiyen kişi eğer artışta olan trafik cezalarını yapılandırırken cezaları peşin para ile ödemek isterlerse yüzde 25 indirim hakkı kazanacaklar. Yürürlükte olan yasada da trafik cezaları iki hafta içinde ödenirse cezanın dörtte biri silinecek. Köprü ve otoyollar ile ilgili cezalarda ise yine iki hafta içinde aldığı cezayı öderlerse faiz gibi ek ücretlerden kurtulacaklar.

Yasanın yaklaşık 2 hafta içerisinde Meclis’te görüşülmesi ardından yasalaştırılması bekleniyor. Yapılandırmanın resmiyet kazanması durumunda yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021’e kadar uzatılacak. Başvuru kabul edildiği takdirde son ödeme tarihi 30 Eylül olan trafik ve geçiş ile ilgili cezaları peşin para ile ödeyen kişiler yüzde 25 indirimini almış olacak.

Trafik cezalarındaki indirimin ise yüzde 10 hız aşımında 314 Türk Lirası olan cezayı 235.5 Türk Lirasına, Yüzde 30 hız aşımında 652 Türk Lirası olan cezayı 489 Türk Lirasına indirmesi bekleniyor. Oran bu şekilde artarak devam ediyor.