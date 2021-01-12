İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...

Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2021 torun bakım aylığı

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? torun bakım aylığı haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 12 Ocak 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 21:51
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2021 torun bakım aylığı
Takip Et:

Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardıma muhtaç vatandaşlara maddi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Söz konusu yardımlara bir yenisi daha eklendi. Bakanlık yeni projesi kapsamında doğumdan sonra çalışan kadınların çocuklarına bakan aile büyüklerine torun bakım maaşı verilecek.

Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir?

T.C. Vatandaşı olmak,

Uygulanacak pilot illerde ikamet etmek,

Aylık alınacak bebeğin annesi ile bebeğe bakacak anneannenin aynı ilde yer alması,

Aylık alınacak bebeğin resmi nikahlı evliliklerde doğmuş olması,

Büyükannenin maaş alması annenin çalışması durumunda verilir,

Anne işten ayrılırsa maaş kesilir,

Çalışan annenin doğum gerçekleşmeden önce en az bir senelik sigortalı çalışıyor olması,

Büyükannelerin sağlık probleminin olmaması,

Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Çocuğun kimlik belgesi,

Çocuğun doğum belgesi,

Annenin SGK hizmet dökümü,

Anne ve babanın ayrı ayrı çalıştığına dair yazı,

Annenin ticari sicil kaydının temiz olması,

Büyükannenin kimlik belgesi,

Çocuğa bakacak olan büyükannenin sağlık belgesi.

Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir?

Proje kapsamında belirlenen pilot iller;

  • Tekirdağ
  • İstanbul
  • Bursa
  • Sakarya
  • İzmir
  • Antalya
  • Ankara
  • Kayseri
  • Konya
  • Gaziantep

Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine giderek başvuru yapılırken, aynı zamanda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sitesinden başvuru yapılabilir.

Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır?

Torun bakım maaşı ödemeleri PTT üzerinden kişinin adına yatırılmaktadır.

Torun bakım maaşı ödemesi ne kadardır?

Torun bakım maaşı aylık 425 TL olarak hak kazanan kişilere yatırılır.

Torun bakım maaşı ne kadar süre verilir?

Torun bakım maaşı bebeğin doğumundan sonra 12 ay süreyle verilmektedir. İkinci çocuk için başvuru yapacak olan kişilerin ilk bir yıllık sürenin tamamlanmasını beklemesi gerekmektedir.

Torun bakım maaşının kesildiği durumlar?

2017 yılında başlayan proje kapsamında maaşın kesilmesine neden olan durumlar şu şekildedir;

Bebeğe bakan kişinin vefat etmesi,

Bebeğe bakan kişinin büyük bir sağlık sorunu olması,

Bebeğin annesinin işten ayrılması durumlarında maaş kesilir.

2020 yılında torun bakım maaşı devam edecek mi?

2017 yılında başlayan uygulama pilot illerde denendi. Projenin 2020 yılında da devam etmesine karar verilirken, projenin genişlemesi bekleniyor.

ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir?

Gerekli şartlara uygun olan kişiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumlarına giderek başvurularını yapabilirler.



Son Güncelleme: 12.01.2021 21:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sosyal DevletTorun Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi

Popüler Haberler

Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2021 torun bakım aylığı
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2021
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba markaları 2021
Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Aşı rıza formu nedir? Aşı rıza formu neden doldurulacak, zorunlu mu? Aşı rıza formu içeriği
Andorra’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Youtube programsız arka planda kesintisiz oynatma
Azize hamam sahnesi ile olay yarattı!
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayette katil kim belli oldu mu? Zehra Topdağ'ı kim öldürdü?
Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pekdemir hakkında bilgiler
Konut ekspertiz değeri nasıl, neye göre belirlenir?
Arıza Cabir kimdir? Gerçek adı nedir? Fırat Tanış kaç bölüm dizide kalacak?
Survivor 2021 kırmızı alarm nedir, neden çalar? Survivor kırmızı alarm çalma sebebi
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ve oyuncuları
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ulaşıldı
ATV EDHO, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok?
TRT 1 Teşkilat oyuncu kadrosu ve karakter analizi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.