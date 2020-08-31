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Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni projesi kapsamında torun bakım maaşı veriyor. 2017 yılında başlayan projeye ilgi büyük oldu. Vatandaşlar 2020 torun bakım maaşı ne kadar, nasıl alınır merak ediyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 01:07
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardıma muhtaç vatandaşlara maddi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Söz konusu yardımlara bir yenisi daha eklendi. Bakanlık yeni projesi kapsamında doğumdan sonra çalışan kadınların çocuklarına bakan aile büyüklerine torun bakım maaşı verilecek.

Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir?

T.C. Vatandaşı olmak,

Uygulanacak pilot illerde ikamet etmek,

Aylık alınacak bebeğin annesi ile bebeğe bakacak anneannenin aynı ilde yer alması,

Aylık alınacak bebeğin resmi nikahlı evliliklerde doğmuş olması,

Büyükannenin maaş alması annenin çalışması durumunda verilir,

Anne işten ayrılırsa maaş kesilir,

Çalışan annenin doğum gerçekleşmeden önce en az bir senelik sigortalı çalışıyor olması,

Büyükannelerin sağlık probleminin olmaması,

Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Çocuğun kimlik belgesi,

Çocuğun doğum belgesi,

Annenin SGK hizmet dökümü,

Anne ve babanın ayrı ayrı çalıştığına dair yazı,


Annenin ticari sicil kaydının temiz olması,

Büyükannenin kimlik belgesi,

Çocuğa bakacak olan büyükannenin sağlık belgesi.

Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir?

Proje kapsamında belirlenen pilot iller;

  • Tekirdağ
  • İstanbul
  • Bursa
  • Sakarya
  • İzmir
  • Antalya
  • Ankara
  • Kayseri
  • Konya
  • Gaziantep

Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine giderek başvuru yapılırken, aynı zamanda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sitesinden başvuru yapılabilir.

Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır?

Torun bakım maaşı ödemeleri PTT üzerinden kişinin adına yatırılmaktadır.

Torun bakım maaşı ödemesi ne kadardır?

Torun bakım maaşı aylık 425 TL olarak hak kazanan kişilere yatırılır.

Torun bakım maaşı ne kadar süre verilir?

Torun bakım maaşı bebeğin doğumundan sonra 12 ay süreyle verilmektedir. İkinci çocuk için başvuru yapacak olan kişilerin ilk bir yıllık sürenin tamamlanmasını beklemesi gerekmektedir.

Torun bakım maaşının kesildiği durumlar?

2017 yılında başlayan proje kapsamında maaşın kesilmesine neden olan durumlar şu şekildedir;

Bebeğe bakan kişinin vefat etmesi,

Bebeğe bakan kişinin büyük bir sağlık sorunu olması,

Bebeğin annesinin işten ayrılması durumlarında maaş kesilir.

2020 yılında torun bakım maaşı devam edecek mi?

2017 yılında başlayan uygulama pilot illerde denendi. Projenin 2020 yılında da devam etmesine karar verilirken, projenin genişlemesi bekleniyor.

ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir?

Gerekli şartlara uygun olan kişiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumlarına giderek başvurularını yapabilirler.



Son Güncelleme: 31.08.2020 01:07
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Anahtar Kelimeler:
Torun MaaşıSosyal Devlet
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