Torba yasa hangi borçları kapsıyor? Yapılandırma başvurusu ne zaman?

Kamuya olan borçları da kapsayan torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmesi sonrasında milyonlarca borçlu vatandaş için yapılandırma yolu açıldı. Esna ve işverenlere de sicil affı getiren yasa aynı zamanda matrah artırımının da kapsam içine alınmasını sağladı.

TORBA YASA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı ile belediyelere 30 Nisan tarihine kadar olan bazı borçlar yapılandırma kapsamına alınacak. Vergi, ssk primi ve trafik para cezalarının da dahil edildiği idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olduğu belirtilirken emlak vergileri ile öğrenim kredilerinin de aynı yapılandırma kapsamında alındığı aktarıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede kesilen

idari para cezalarıyla tütün ve tütün mamullerinin kullanılmasından kaynaklı kesilen idari para cezalarının kapsam dışında olacağı bildirildi.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılması planlanırken, başvuru sonrasında borçların ilk taksitlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılacak ödemelerin 30 Eylül'de, SGK'ya yapılacak ilk taksit ödemelerinin ise 31 Ekim tarihinde olacağı açıklandı.

TESTİ GEÇENLERİN BORCU SİLİNECEK!

Daha önce hiç gelir testine tabi tutulmamış genel sağlık sigortalılarının 30 Kasım tarihine kadar gelir testine girerek kişi başı gelirinin bin 192 liradan daha az çıkması halinde borçları silinecek. GSS borcu olan kişilerin ise 31 Aralık tarihine kadar borçlarını gecikme zammı olmadan ve cezaya tabi tutulmadan ödenmesi olanağı da sağlanıyor.