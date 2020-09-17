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TOKİ'den dar gelirli ailelere müjde! İkamet şartı olmadan kira öder gibi ev sahibi olun

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ'den müjdeli haber geldi. TOKİ'nin yeni projesi ile dar gelirli aileler ikamet şartı olmadan kira öder gibi ev sahibi olabilecek.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:14
TOKİ'den dar gelirli ailelere müjde! İkamet şartı olmadan kira öder gibi ev sahibi olun
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TOKİ dar gelirli ailelere ev sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Yeni kampanya ile orta gelir grubundaki vatandaşlar için kurasız yüzlerce konut satışa çıkarıldı. Uygun fiyatlı ve düşük taksitli konutlar için başvuru yapacak olanlar %15’lik peşinat ödeyerek kira öder gibi ev sahibi olabilecek.

TOKİ’den dar gelirli ailelere müjde!

TOKİ, resmi intenet sitesinden açık satış duyurusunu yayınlanarak ev sahibi olmak için gerekli şartları da bildirdi. Şartların sağlanması durumunda dar ve orta gelirli aileler kira öder gibi ev sahibi olma şansı yakalayacak. TOKİ tarafından ilan edilen satışlarda açık konut satışı yapılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenmeyecek. Bu nedenle başvuru yapanların başvuru önceliği baz alınarak hak sahipleri belirlenecek.

13 ilde konut satışı gerçekleştirilecek

TOKİ alt gelir ve orta gelir grupları için ayrı ayrı konut satışı gerçekleştiriyor. Alt gelir grubu için ikamet şartı aranırken, orta gelir grubu için ikamet şartı aranmıyor.

TOKİ tarafından Türkiye’nin 13 ilinde konut satışı yapılacak. Konutlar 1+1, 2+1, ve 3+1 şeklinde olup çekilişsiz ve kurasız satış işlemleri gerçekleştirilecek. Konut satışı yapılacak illerin başında Ankara geliyor. Ankara’nın farklı ilçelerinde yer alan konut projeleri ile hem alt gelir hem de üst gelir grubu ev sahibi olabilecek. Konut satışı gerçekleştirilecek diğer iller ise Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Hatay, Kastamonu, Mersin, Tokat, Kars, Rize ve Zonguldak.

Peşinat ve taksit seçenekleri

TOKİ’nin konut projelerine başvuran vatandaşlar küçük bir peşinat miktarı ödeyerek sonrasında uygun taksitlerle ev sahibi oluyor. Konut projelerine göre peşinat miktarı değişirken, ev tutarının %10’u ile %25’i oranında oluyor. İlanlarda en düşük peşinat ödemesi 14 bin TL olarak belirlenmiştir.

TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?

Açık satış ile gerçekleştirilecek konut başvuruları Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Başvurular için son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlemiştir. Konut satın alacak vatandaşlar, satışın başladığı gün itibariyle %10, %12, %15 ve %25 peşinat seçeneklerinden yaralanabilecekler. Vade seçenekleri ise 96 ay, 108 ay, 120 ay, 144 ay, 180 ay ve 240 ay olarak bildirildi.

TOKİ başvurusu için gerekli şartlar

Konut satın almak isteyen vatandaşların aşağıda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir. Buna göre başvuru sahibinin:

- 18 yaşından büyük olması,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- Başvuru sırasında güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı olması,

- Vatandaşlık kimlik ya da vergi sicil numarası ibraz etmesi gerekmektedir.

TOKİ’nin çeşitli illerdeki konut fiyatları

Ankara

Ankara’nın Mamak ilçesinde satışı yapılacak 86 konut için fiyatlar 260.000 TL olarak açıklandı. Konut için aylık taksit tutarı 1.087 lira olarak belirlenmiştir.

Bingöl


Bingöl merkez, İnönü Mahallesindeki TOKİ konutları için fiyat 240 bin TL olarak belirlenmiştir. Konut için aylık taksit tutarı 1.003 TL’dir.

Denizli

Denizli ilindeki 201 TOKİ konutu için 12 bin TL’den başlayan fiyatlar söz konusu olmaktadır. Kurasız gerçekleştirilecek satışlarda taksit tutarı 420 TL’den başlamaktadır.

Kars

Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesindeki 5 konut, 185 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Konutun aylık taksitleri ise 825 TL’den başlıyor.

Karabük

Karabük Eflani Çebiler Mahallesindeki 16 konut için başlangıç fiyatı 240 bin TL olarak belirlendi. Konut taksitleri 415 TL’den başlıyor.

Mersin

Mersin Gülnar Akdeniz Mahallesinde yer alan 39 konut, 125 bin 760 TL’den satışa sunulacak. Konutların aylık taksitleri ise 419 TL’den başlıyor.

Sivas

Sivas Merkez Yenimahalle’de satışa sunulacak 17 konut için başlangıç fiyatı 146 bin TL olarak belirlenmiştir. Başvuruları 30 Eylüle kadar devam edecek konutların taksitleri 610 TL’den başlayacak.

Samsun

Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi 8 konut için 256 bin TL başlangıç fiyatı sunuluyor. Taksit tutarı ise 1.280 TL olarak belirlenmiştir.

Tokat

Tokat Merkez Dedeli Mahallesi’nde 27 konut için başlangıç fiyatı 165 bin TL olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapabileceğiniz konutlar için taksit tutarları 691 TL’den başlayacak.



Son Güncelleme: 17.09.2020 11:14
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