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TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 400 adet konut açık satış işlemi ile satışa sunuluyor. Çekiliş ve kura olmadan satışa sunulacak daireler 120.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:59
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
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TOKİ’den ev almak isteyenler için 400 adet konut projesinin satışa çıkarıldığı duyuruldu. Uygun ödeme seçenekleri ile birlikte vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, son olarak yaptığı açık satış duyurusu ile birlikte uygun şartlarda ev satışına devam edecek.

İşte TOKİ’nin vermiş olduğu ilana dair tüm detaylar

Maddi açıdan dar gelirli ailelere ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ, yaptığı açıklama ile 400 adet konutun satışa çıkarıldığını duyurdu. Açık satış olarak satışı gerçekleştirecek daireleri almak isteyen kişiler dijital ortamdan başvurularını yapabilecek.


Gerekli şartları yerine getiren kişiler, TOKİ’nin resmi intenet sitesine giriş yaparak satışlar bölümünden 400 konutun satış işlemlerine ulaşabilmektedir. 120.000 TL’den başlayan fiyatlarla ev satışlarına başlayan TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen kişiler evin fiyatının %25’ini peşinat olarak vermeleri halinde ev sahibi olabilmektedir.

2+1 ve 3+1 olarak satışa sunulan daireler 120.000 TL’den 260.000 TL’ye kadar fiyat seçenekleri ile alıcısını bekliyor.

TOKİ konut başvurusu nereye yapılır?

TOKİ tarafından duyurusu yapılan 400 adet konutun satışları için çekiliş ve kura yapılmayacaktır. Açık satış şeklinde satışa çıkacak konutlara sahip olmak isteyen kişiler başvurmaları halinde ev sahibi olma hakkını elde edeceklerdir. Her ilde farklılık gösteren konutlar için Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvuru işlemleri yapılabilmektedir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurusu devam edecek konut satışları için %10’dan %25’e kadar peşinat şartı aranmaktadır. Ev sahibi olacak kişiler 96 aydan başlayan vade seçenekleri ile ev sahibi olma imkanı yakalayacaktır. Dileyen kişilere 240 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır.



Son Güncelleme: 09.09.2020 14:59
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Anahtar Kelimeler:
Toki400 Konut
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