TOKİ'den aylık 562 TL'den başlayan fiyatlarla ucuz ev

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmayı isteyen ve konut satın almayı isteyen vatandaşlarımız için ilan yayınlamaya devam ediyor. Vatandaşlar, http://www.toki.gov.tr/ intenet adresi üzerinden yayınlanan ilanlara ulaşıp, ilanın başvuru koşullarını inceledikten sonra açıklanan peşinat miktarını Halkbank veya Ziraat Bankası’na yatırmalılar. TOKİ’nin açıklamış olduğu tarihler içinde başvuru formu ile peşinat olarak yatırılan miktarın dekontu ile birlikte başvuru yapmak gerekiyor.

TOKİ alt gelir grubu ve dar gelirli aileler için satışa sunulan ucuz konut projeleri için başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

TOKİ’den ev sahibi olmanın yolları neler, nasıl başvuru yapılıyor?

TOKİ’den konut sahibi olmayı isteyen vatandaşlar, http://www.toki.gov.tr/ intenet adresinde açıklanmış olan ilanlara ulaşarak, ilana başvuru yapmak için aranan şartları inceledikten sonra açıklanmış olan peşinat miktarını Halkbank veya Ziraat Bankası’na yatırmalılar. TOKİ tarafından açıklanmış olan tarihler aralığında başvuru formu ile peşinat olarak yatırılmış olan miktarın dekontuyla birlikte başvuru yapılması gerekmekte.

TOKİ başvurusu yapılırken neler gerekli oluyor?

TOKİ bünyesinden ev ya da iş yeri almayı isteyen kişiler, Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı. Kura olmayan ev çekilişlerine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulan küzel kişilikler başvuru yapabiliyor.

TOKİ’den kura olmadan ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt öneği gerekiyor.

TOKİ kura çekilişi

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ile İdare yetkililerinin denetimi ile düzenleniyor. İşte TOKİ’nin yapacağı açıklama:

''1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının yüzde 10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

2) "En Az yüzde 40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek.

Kuranın çekileceği yer ile program hakkındaki detaylar sonradan açıklanacaktır.

Kurada, asil ile yedek olarak hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihi itibari ile 2 iş günü sonra T.C. Ziraat Bankası A.Ş yetkili şubelerinden geri alabilirler.

Projenin bağımsız bölüm listesi ile konut fiyatlarının belirlenmesi sonrasında idare tarafından belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecek.

İhaleden sonra konut sayılarındaki azalma durumunda konut belirleme kurasıyla beraber birinci kurada belirlenmiş hak sahiplerinin içinden konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecek.”

TOKİ sözleşme imzalanması

Konut belirleme kurasıyla konutu belli olan vatandaşlar idare tarafından belirlenecek ve ilan edilecek tarihlerde T.C Ziraat Bankası A.Ş Temerküz Şubesinde (daha sonradan ilan edilir) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ile kredi kullanma işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Sözleşme imzalanırken;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgelerle beraber ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ açık satışları nasıl yapılıyor?

TOKİ’nin gerçekleştirdiği açık satış duyuruları için başvuruda bulunan vatandaşlar başvuru esnasında, başvuru için aranan şartları taşımaları halinde ev sahibi olabiliyorlar. İlk başvuruyu yapan ve aranan şartlara uyan vatandaşların ev sahibi olabildiği TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ile Ziraat Bankası’ndan alınıyor.

TOKİ’den ihale yöntemi ile nasıl ev sahibi olunur?

TOKİ sayesinde 81 ilde yaşayan binlerce vatandaş çekiliş olmadan ev sahibi olabiliyor. TOKİ sayesinde çekiliş olmadan nasıl ev sahibi olunur sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş için TOKİ açıklama yaptı. TOKİ kura olmadan ev satın almak için “Açık Artırma Yöntemi” uygulayacağını belirtti.