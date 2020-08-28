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TOKİ'den ayda 390 liraya 11 kentte 559 konut kurasız satışa çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ'den ayda 390 liraya 11 kentte 559 konut kurasız satışa çıkarıldı. Vatandaşlar projelere başvurarak düşük faizli ve uzun vadeli kredilerden faydalanarak ev sahibi olabilecektir.

28 Ağustos 2020 Cuma 19:47
TOKİ'den ayda 390 liraya 11 kentte 559 konut kurasız satışa çıkarıldı
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Piyasa şartlarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlara düşük peşinat, taksit ve uzun vadelerle konut sahibi olma hakkı tanınmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut projesiyle kuraları sürdürürken açık satış yöntemleriyle de kurasız olarak konut sahibi olma olanağı sağlanmaktadır.

117 bin TL’den başlamaktadır


2 oda 1 salon ile 3 oda 1 salon seçenekli konutlarda başlangıç fiyatları 117 bin TL’den başlayıp 399 bin 448 TL’ye kadar yükselebiliyor. Konutlarda en düşük taksit tutarı 390 TL olarak belirlenirken, alım şartları şehir ve projelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu süreçte yüzde 10, 12, 15, 25 ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vadelerle ev sahibi olunabiliyor.

Son başvuru 31 Aralık’ta

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla bütün şehirlerde tarihler değişiklik gösterirken, 31 Aralık’a kadar devam edecek. Kurasız satışa çıkarılan konutlarda 18 yaşını dolduran T.C. vatandaşları faydalanabilmektedir. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfuz cüzdanı, vatandaşlık kimlik ile vergi sicil numaraları ibraz edilmelidir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 19:47
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Anahtar Kelimeler:
TokiÇevre Ve Şehircilik Bakanlığı
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