TOKİ'den ayda 390 liraya 11 kentte 559 konut kurasız satışa çıkarıldı

Piyasa şartlarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlara düşük peşinat, taksit ve uzun vadelerle konut sahibi olma hakkı tanınmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut projesiyle kuraları sürdürürken açık satış yöntemleriyle de kurasız olarak konut sahibi olma olanağı sağlanmaktadır.
117 bin TL’den başlamaktadır
Son başvuru 31 Aralık’ta
Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla bütün şehirlerde tarihler değişiklik gösterirken, 31 Aralık’a kadar devam edecek. Kurasız satışa çıkarılan konutlarda 18 yaşını dolduran T.C. vatandaşları faydalanabilmektedir. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfuz cüzdanı, vatandaşlık kimlik ile vergi sicil numaraları ibraz edilmelidir.
Son Güncelleme: 28.08.2020 19:47