TOKİ'den 9 ilde Dar ve orta gelirli vatandaşları düşük taksit ve peşinatlarla ucuz konut fırsatı!

Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ), yeni konut yatırımlarını sürdürürken inşa ettiği konut projelerini de uygun koşullarla satışa sunuyor. 117 bin 860 TL satışa çıkardığı projeleriyle düşük ve orta gelir düzeyine sahip vatandaşları konut sahibi olma imkanı sunuyor. 392 TL olarak belirlenen taksit fiyatlarıyla vatandaşlar ev sahibi olabilecek.

1.Ankara Yenimahalle Yakacık alt gelir grubu 73 konut

TOKİ’nin Ankara Yenimahalle Yakacık alt gelir grubu projesinde yapmış olduğu konutlarda 2 oda 1 salon daireler bulunuyor. Yakacık TOKİ projesinde 73 konut yer almaktadır. Projede yer alan konut fiyatları 211 bin 121 TL ile 272 bin 98 TL arasında değişmektedir. Yakacık TOKİ projesinde ödenecek olan peşinat oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Proje de ödenecek en düşük taksit fiyatı 1032 TL olurken, en yüksek taksit fiyatı ise 1330 TL olarak belirlendi. TOKİ Yakacık projesinde ki peşinat fiyatları 25 bin 334 TL ile 32 bin 651 TL arasında değişim göstermektedir. 22 Kasım ile 26 Kasım arasında alınacak başvurular Ankaralıların yüzlerini güldürüyor.

2.Erzincan Kemaliye orta gelir grubu 1 konut

Erzincan Kemaliye’de orta gelir grubu TOKİ projeleri başvuruları 22 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Projede yer alan 1 adet konuta 120 ay ve 180 ay vadeyle sahip olunabiliyor. Erzincan Kemaliye TOKİ projesinde bulunan konut 3 oda 1 salon olarak tasarlandı. Projeye yüzde 10 ve yüzde 20 peşinat ödeyerek konut sahibi olmak mümkün. Erzincan Kemaliye TOKİ konut fiyatı 346 bin 20 TL olarak belirlendi. Peşinat fiyatları 34 bin 692 TL’den başlayarak, 69bin 384 TL’ye kadar çıkmaktadır. TOKİ projesinde yer alan 1 adet konutun en düşük taksit fiyatı 1.541 TL olurken, en yüksek taksit fiyatı ise 2 bin 601 TL oldu.

3.

Ankara Yenimahalle Yakacık orta gelir grubu 129 konut

Ankara Yenimahalle Yakacık orta gelir TOKİ projesinde 129 adet konut yer alıyor. Projede 3 oda 1 salon olarak tasarlanan daireler yer almaktadır. Ankaralıların dört gözle beklediği konut projesi 22 Kasım ile 26 Kasım tarihleri arasında başvuruları kabul edecek. Bu projeler için belirlenen peşinat fiyatı yüzde 10 ile yüzde 20 olarak belirlendi. Ankara Yenimahalle Yakacık orta gelir TOKİ projesinde en düşük konut fiyatı 309 bin 356 TL olurken, en yüksek konut fiyatı ise 422 bin 435 TL olarak belirlendi. Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ projesine 120 ay ve 180 ay vade fırsatlarıyla vatandaşlara konut sahibi olma imkanı sağlıyor. Yakacık TOKİ projesinde taksitler 1.374 TL ile 3.168 TL arasında değişim gösteriyor.

4. Bartın Merkez orta gelir grubu 7 konut

Bartın Merkezde bulunan orta gelir TOKİ projesinde 7 adet konut bulunmaktadır. 3 oda 1 salon olarak tasarlanan bu proje yüzde 10 ve yüzde 20 peşinat oranlarıyla vatandaşlara konut sahibi olma imkanı tanıyor. Bartın Merkez TOKİ projesi başvuruları 9 Kasım İle 19 Kasım tarihleri arasında alınacak. Projede yer alan konut fiyatları 278bin 618 TL ile 347 bin 869 TL arasında değişmektedir. Bartın Merkez orta gelir TOKİ projesinde belirlenen peşinat fiyatlarıyla 27 bin 861 TL en düşük peşinat fiyatı olurken, 69bin 569 TL olarak belirlenen fiyat ise en yüksek peşinat fiyatı oldu. 120 ve 180 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlayan Bartın Merkez TOKİ projesi taksitleri 1.238 TL’den başlayıp, 2.608 TL’ ye kadar yükselmekte.

5. Bartın Merkez alt gelir grubu 101 konut

Bartın Merkez alt gelir grubu projesiyle Bartınlıların yüzünü güldüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı projede yer alan 101 konutu Bartınlılarla buluşturuyor. Projede 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanmış daireler yer almaktadır. Bartın TOKİ projesinin peşinat oranı yüzde 12 olarak belirlenmesiyle birlikte, konut fiyatları 193 bin 67 TL’den 261 bin 903 TL’ye kadar çıkmaktadır. 180 ay vade ile konut sahibi olabilme imkanı sağlayan Bartınlılar için taksit tutarları 943,89 TL’den başlayıp, 1.280 TL’ye kadar yükselmektedir. Bartın Merkez TOKİ projesinde yer alan konutların en düşük peşinat fiyatı 23 bin 168 TL, en yüksek peşinat fiyatı ise 31 bin 428 TL oldu.

6. Elazığ Merkez Karşıyaka Mahallesi

7. Bitlis Beşminare 139 konut

TOKİ’nin Elazığ Merkez Karşıyaka Mahallesinde yapmış olduğu Projede toplam 22 adet konut bulunuyor. 2+1 olarak yapılan konutlar 8 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında yapılan başvurularla Elazığlı vatandaşlar ile buluşuyor. Peşinat oranları yüzde 12 olarak belirlenen TOKİ Elazığ Merkez Karşıyaka Mahallesi projesi 180 ay vade ile vatandaşların konut sahibi olmasını sağlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yapmış olduğu projede en düşük peşinat bedeli 23 bin 177 TL olarak belirlenirken, en yüksek peşinat bedeli ise 24 bin 737 TL olarak belirlendi. Elazığ Merkez Projesinde ödenecek taksit tutarları 944,28 TL’den başlayıp, 1.007 TL’ye kadar çıkıyor. En düşük konut fiyatı 193 bin 149 TL olurken, en yüksek konut tutarı 206 bin 142 oldu.

Bitlis Beşminare TOKİ projesinde 2+1 ve 3+1 olarak toplam 139 adet konut yer alıyor. Proje başvuruları 18 Kasım ve 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. TOKİ Bitlis Beşminare projesinde yüzde 10 peşinatla konut sahibi olunurken konut fiyatları ise 171 bin 512 TL ile 309 bin 318 TL arasında değişim gösteriyor. Bitlis TOKİ projesi kapsamında en düşük taksit tutarı 857,56 TL olarak belirlenirken en yüksek taksit tutarı ise 1.549 TL olarak belirlendi. 180 ay vade imkanı sağlayan Bitlis Beşminare TOKİ projesi en düşük peşinat tutarını 17 bin 515 TL, yüksek peşinat tutarını ise 30 bin 991 olarak belirledi.

8. Kars Merkez Atatürk Mahallesi 153 konut

42 adet 2+1, 31 adet 3+1, 24 adet 4+1 ve 56 adet 4+1 dubleks konut projesiyle Karslıları sevindiren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 15 Kasım – 19 Kasım tarihleri arasında başvuruları alacak. Kars Merkez Atatürk Mahallesi projesinde en düşük konut fiyatı 248 bin 29 TL, en yüksek konut fiyatı 478 bin 223 TL olarak belirlendi. Yüzde 10 ve yüzde 20 olarak belirlenen peşinat oranlarıyla Kars TOKİ projesi için ödenecek taksit tutarı 1102 TL ile 3bin 586 TL arasında değişiyor. Proje için en düşük peşinat fiyatı 24 bin 802 TL, en yüksek Peşinat fiyatı 95 bin 644 TL şeklinde oldu.

9. Erzincan Kemaliye alt gelir grubu 39 konut

TOKİ Erzincan Kemaliye alt gelir grubu projesinde 2+1 dairelerin bulunduğu toplam 39 adet konut yer almaktadır. 22 Kasım ve 3 Aralık tarihleri arasında Erzincanlıların başvurusuna açılan konutların peşinat oranı yüzde 12 ve yüzde 20 olarak belirlendi. Erzincan Kemaliye alt gelir grubu TOKİ projesinde en düşük konut fiyatı 148 bin 184 TL olarak belirlenirken en yüksek konut fiyatı ise 279 bin841 TL olarak belirlendi. Erzincan TOKİ projesi için ödenecek taksitler 493,95 TL- 1.368 TL arasında değişiyor. En düşük peşinat bedeli 17 bin 782 TL, en yüksek peşinat bedeli 55 bin 968 TL şeklinde belirlendi.

10. Kütahya Merkez Parmakören

TOKİ’nin Kütahya Parmakörende yaptığı projeler 3 oda 1 salon olarak tasarlanan 73 adet konuttan oluşuyor. 22 Kasım ve 26 Kasım tarihleri arasında başvuruları alınan TOKİ Kütahya Merkez Parmakören projesi konut fiyatları 315 bin 157 TL ile 367 bin 80 TL arasında değişiyor. Kütahya Merkez projesinde ödenecek peşinat fiyatı yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 olarak açıklandı. Ödenecek taksit tutarları 1,969 TL’den başlayıp, 3 bin 441 TL’ye kadar çıkıyor. Kütahya Merkez Parmakören TOKİ projesinde 96 ay, 108 ay ve 120 ay vade imkanları ile vatandaşlarla buluşan proje için en düşük peşinat bedeli 31 bin 515 TL, en yüksek Peşinat bedeli ise 91 bin 770 TL olarak ayarlandı.

11. Kocaeli Dilovası 19 konut

TOKİ Kocaeli Dilovası alt gelir grubu projesinde bulunan konutları 2 oda 1 salon olacak şekilde tasarladı. Projede 19 adet konur yer alıyor. TOKİ Kocaeli Dilovası proje başvuruları 1 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında vatandaşların başvurusunu kabul ediyor. Proje için en düşüt konut bedeli 210 bin 258 TL iken, en yüksek konut bedeli ise 243 bin 279 TL oldu. TOKİ Dilovası projesinde yüzde 20 peşinat ile Kütahyalıların konut sahibi olması mümkün. Ödenecek taksit fiyatları 934,48 TL, 1081 TL arasında değişim gösteriyor. TOKİ Kocaeli Dilovası alt gelir grubu projesi vatandaşlara 180 ay vade imkanı sağlıyor. Projede ödenecek taksit tutarı 42 bin 51 TL ile 48 bin 654 TL arasında değişim gösteriyor.

12. Konya Akören 3. Etap alt gelir grubu 80 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Konya Akören 3. Etap projesinde yer alan 80 konutu 2 oda 1 salon olarak tasarladı. Projede yer alan 80 konut için başvuru tarihleri 22 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında vatandaşların başvurusunu alacak. En düşük konut bedeli 117 bin 860 TL olarak belirlerken en yüksek konut bedelini ise 181 bin 931 TL olarak belirledi. Konya TOKİ projesine vatandaşlar yüzde 12 ve yüzde 20 peşinat ödeyerek konut sahibi olabilecek. 180 ay ve 240 ay vade imkanlarıyla ödeyecekleri taksit tutarları 392,87 TL ile 889,44 TL arasında değişiyor. Konya Akören TOKİ projesi için ödenecek en düşük peşinat fiyatı 14 bin 143 TL, en yüksek peşinat fiyatı 36 bin 386 TL oldu.

13.

Konya Akören 3. Etap orta gelir grubu 18 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Konya Akören 3. Etap projesinde yer alan 18 konut için başvurular 22 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek.3 oda 1 salon olarak tasarlanan proje 120 ay ve 180 ay vade oranları ile vatandaşlarla buluşuyor. En düşük konut fiyatı 200 bin 40 TL olurken, en yüksek konut fiyatı ise 274 bin 815 TL oldu. Yüzde 10 ve yüzde 20 peşinat bedelleri ile ödenecek konut taksitleri 889 TL ile 2 bin 61 TL arasında değişiyor. Konya Akören 3. Etap TOKİ projesi peşinat fiyatları 20 bin 4 TL ile 54 bin 963 TL arasında değişmektedir.