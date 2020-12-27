TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları 2021

2021 Yılında TOKİ Ucuz Konut Başvurusu Nasıl Yapılır? TOKİ’den Dar Gelirlilere Müjde!

TOKİ’den vatandaşlara ucuz konut müjdesi geldi. On binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ herkesi konut sahibi yapmaya hız kesmeden devam ediyor. TOKİ özellikle düşük gelirli ve aylık geliri 5 bin TL’nin altında olan vatandaşlara özel kampanyayla ev sahibi olacaklarının müjdesini verdi. Vatandaşlar bu konutlar için e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın(TOKİ) kendi resmi intenet sitesinde yapmış olduğu açıklamada tam 35 şehirde konut satışı olacağını duyurdu. On binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ aylık geliri 5 bin TL altında olan vatandaşlar için ucuz konut başvurularının tekrardan başladığını duyurdu. TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar https://www.toki.gov.tr/ intenet adresi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ev ilanlarındaki başvuru şartlarını inceleyerek belirtilen peşinatı Halkbank veya Ziraat Bankası’na yatırmaları gerekecektir. TOKİ’nin belirlemiş olduğu tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacaktır. TOKİ’den ucuz konut sahibi olmak isteyen kişilerin başvurdukları şehirde ikamet etmeleri zorunludur.

TOKİ Dar Gelirli Aileler İçin Satışı Yapılacak Olan Projeler İçin Gerekli Başvuru Şartları Nelerdir?

TOKİ’den ev almak için Türk vatandaşı olmak gereklidir.

Başvuru yapılacak olan konut projesinin bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıl süreyle ikamet etmek ve bu ilin nüfusuna kayıtlı olmak

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak gereklidir.

Konut başvurusunda bulunacak kişinin kendisine, eşine veya bakmakla yükümlü olduğu velayeti altında olan çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması gereklidir.

Başvuru yapacak olan kişinin 25 yaşını doldurması gereklidir.

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

TOKİ’den Ev Sahibi Olmak İçin Gerekli Şartlar Neler?

TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ intenet dresinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenmiş olan peşinatın Ziraat Bankası veya Halkbank bankalarına yatırması gereklidir. TOKİ’nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan paranın dekontu ile başvuru yapılması mümkün olacaktır.

TOKİ Ev Başvurusu İçin Neler Gerekli Olacak?

TOKİ aracılığıyla ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşların T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurması yeterlidir.

Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuruda bulunabilecektir.

TOKİ’den kurasız olarak ev çekişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt öneği belgeleri yeterli olacaktır.

TOKİ Ev Kurası Çekilişi Nasıl Gerçekleşiyor?

TOKİ kura çekilişi ‘Hak Sahibi Belirleme Kurası’ noter huzurunda, Banka ve İdare yetkililerinin denetimiyle gerçekleştirilmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

‘En Az %40 Engelli Vatandaşlara’ konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekilişinin gerçekleşeceği yer ve programı daha sonra açıklanmaktadır.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından İdare’ce belirlenecek olan tarihte ‘Konut Belirleme Kurası’ çekilecektir.

TOKİ Ev Ve İşyeri Sözleşmesinin İmzalanması

Konut belirleme kurası ve konutu belli alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihler arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama süresinde;

Nüfus Müdürlüğü’nden adrese dayalı kayıt sisteminden alınacak olan Proje bulunan il sınırları içinde 1 seneden az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge gereklidir.

Hanede bulunan kişilerin gelirlerinin en fazla 5.500 TL (İstanbul ili içi 6.000TL) olduğunu kanıtlayacak olan gelir belgesi

Gerekli görülmesi durumunda istenebilecek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihler arasında başvuru şartlarını karşıladıklarını kanıtlamaları gerekecektir.

TOKİ Açık Satış İlanları

Bu satış türü TOKİ’nin kendi web sitesindeki çekiliş ve kura olmadan alınmış olan evleri kapsıyor. Açık Satış duyurularını TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulursa da bu durum taleplere göre değişiklik göstermektedir. Eğer bu açık satış için talepler çok olursa duyurunun süresi kısalmaktadır.

TOKİ Açık Satışları Nasıl Gerçekleşiyor?

TOKİ’nin gerçekleştirdiği açık satış duyurularına başvuru yapan kişilerin başvuru sırasında göre, başvuru şartları sağlanıyorsa ev sahibi olunabilir. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın ev sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satışlarının peşinatları ise projenin durumuna göre %10 ila %25 arasında değişiklik göstermektedir. Açık satışların geri kalan tutarları ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik yaşanarak ödeme yapılabiliyor. TOKİ’den açık satış ile ev sahibi olan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapılabilirken, iş yerleri için 60 aya kadar vade ile ödeme yapılabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlı (TOKİ) pek çok vatandaşı çekiliş yapmadan ev sahibi yapacaktır. TOKİ’den çekilişsiz ev alma imkanı için ‘Açık Arttırma Yöntemi’ yapılacağı belirtildi. TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılım sağlanmaktadır. İhaledeki evler için en yüksek fiyatı veren vatandaşlar bu evlerden birine sahip olabilmektedir.