İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni...

TOKİ Türkiye geneli en ucuz konutlarını satışa çıkardı! Ev fiyatları 131 bin liradan başlıyor

TOKİ ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ev satışlarına devam ederken son yapılan açıklamalar merak edilmeye devam ediyor. TOKİ'nin son yaptığı açıklamalarda dar gelirli vatandaşlar için ucuz ev satışlarının Türkiye genelinde başladığı belirtildi.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:15
TOKİ Türkiye geneli en ucuz konutlarını satışa çıkardı! Ev fiyatları 131 bin liradan başlıyor
Takip Et:

TOKİ ev sahibi olmak için hayaller kuran vatandaşlar için daha ucuz olan evlerini satışa çıkardığını duyurdu. Yapılan açıklamalar kredi alarak veya birikimleri ile ev almak isteyen vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan açıklamalar merakla araştırılmıyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’nin pek çok ilinde ucuz ev satışlarının başladığı belirtilirken taban fiyatın 131 bin TL olduğu belirtildi.

TOKİ ucuz ev fiyatları ve iller

  • Amasya - Hamamözü

    131 bin - 603 lira

  • Ankara  - Mamak


    260 bin - 807 lira

  • Denizli - Çardak

    157 bin - 466 lira

  • Kırklareli - Pehlivanköy

    148 bin - 478 lira

  • Kütahya - Dumlupınar

    159 bin - 346 lira

  • Tokat - Dedeli

    165 bin - 916 lira

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TokiUcuz Evler131 Bin TL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
Güz Masalı 27. Bölüm özeti 12 Eylül yeni kurban Priya mı olacak?
Güz Masalı 27. Bölüm özeti 12 Eylül yeni kurban Priya mı olacak?
Asgari ücretli çalışanın maaşı düşecek mi? 500 TL Vergi kesintisi
Asgari ücretli çalışanın maaşı düşecek mi? 500 TL Vergi kesintisi
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Öğretmen alan değişikliği atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB 2020 öğretmenler alan değişikliği başvuru formu
Uygun şartlarda taşıt kredisi veren bankalar hangileridir?
İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman verilir?
Kırmızı Oda dizisindeki Tuna karakteri Kimdir? Gülçin Kültür Şahin dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Akif kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Hamzaoğlu hakkında bilgiler
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Yeni Bir Ev yarışmasının sunucusu ve yarışmacıları
Sadakatsiz dizisinin final tarihi ne zaman? Dizi Kaç bölüm daha yayınlanacak?
Yasak Elma Yeni Sezon Tanıtım Fragmanı Yayınlandı! Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Af Yasası 3. Yargı paketi düzenlemesi ve yüzde 50 ceza indirimi düzenlemesi
Öğrenim ve öğrenci belgesi e-devlet üzerinden nasıl nasıl alınır?
Bedelli askerlik için yaş ve ücret şartları nelerdir?
Toki'de kuralar ne zaman çekilecek? Toki sosyal konut kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mevlid Kandili 2020 yılı hangi güne denk geliyor? Diyanet Mevlid Kandili önemi ve ibadetleri
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Vahide Perçin yok mu, neden veda etti?
Ücretsiz tablet başvurusu Belediyelerden nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvuru formu adresi
SGK Prim Borcu, Vergi Affı ve Yapılandırma bu sene çıkacak mı? 2020 yılında vergi borç yapılandırması olacak mı?
Lalin isminin anlamı nedir? Lalin hangi dilde bir isim, ne demek?
Gürcistan sınır kapısı kapalı mı? Sar Sınır kapısı ne zaman açılacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.