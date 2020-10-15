TOKİ Türkiye geneli en ucuz konutlarını satışa çıkardı! Ev fiyatları 131 bin liradan başlıyor

TOKİ ev sahibi olmak için hayaller kuran vatandaşlar için daha ucuz olan evlerini satışa çıkardığını duyurdu. Yapılan açıklamalar kredi alarak veya birikimleri ile ev almak isteyen vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan açıklamalar merakla araştırılmıyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’nin pek çok ilinde ucuz ev satışlarının başladığı belirtilirken taban fiyatın 131 bin TL olduğu belirtildi.

TOKİ ucuz ev fiyatları ve iller