TOKİ Türkiye geneli en ucuz konutlarını satışa çıkardı! Ev fiyatları 131 bin liradan başlıyor

TOKİ ev sahibi olmak için hayaller kuran vatandaşlar için daha ucuz olan evlerini satışa çıkardığını duyurdu. Yapılan açıklamalar kredi alarak veya birikimleri ile ev almak isteyen vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan açıklamalar merakla araştırılmıyor.
TOKİ tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’nin pek çok ilinde ucuz ev satışlarının başladığı belirtilirken taban fiyatın 131 bin TL olduğu belirtildi.
TOKİ ucuz ev fiyatları ve iller
- Amasya - Hamamözü
131 bin - 603 lira
- Ankara - Mamak
- Denizli - Çardak
157 bin - 466 lira
- Kırklareli - Pehlivanköy
148 bin - 478 lira
- Kütahya - Dumlupınar
159 bin - 346 lira
- Tokat - Dedeli
165 bin - 916 lira
Son Güncelleme: 15.10.2020 20:15