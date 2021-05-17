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TOKİ Silivri Alipaşa kura sonuçları 04.06.2021 isim listesi ve proje detayları

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığının düzenlemiş olduğu Silivri Alipaşa toplu konut proje başvuruları başlıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği projenin kura sonuçları 04.06.2021 isim listesi ve proje detayları ile ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz. Ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığı 2023 yılına kadar 1 milyon 200 konut inşa etmeyi planladıklarını da bildirdi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:38
TOKİ Silivri Alipaşa kura sonuçları 04.06.2021 isim listesi ve proje detayları
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Çevre Şehircilik Bakanlığı İstanbulluların yüzünü güldüren yeni toplu konut projesini duyurdu. Alt gelir gruplarının merakla beklediği haberi Toplu Konut İdaresi gerçekleştirecek. 2+1 dairelerin yer aldığı projede toplam konut sayısı 88 olarak belirtildi. TOKİ Alipaşa’da yapacağı projenin 24 Mayıs 2021’de başlayacağını duyurdu. Projede satışa sunulacak olan konutlar kura yöntemi ile satışa sunulacak. TOKİ, başvuruların 24 Mayıs 2021’de başlayıp 28 Mayıs 2021’de sona ereceğini  ve Silivri Alipaşa’da gerçekleşecek projenin kura çekilişini 4 Haziran 2021’de gerçekleştireceklerini bildirdi. Konut sahibi olmak isteyenler Halk Bankası araçlığı ile başvurularını gerçekleştirebilecek.

TOKİ Silivri Alipaşa alt gelir proje detayları

Projede yer alacak olan konutların fiyatları 209 bin 942 TL ile 310 bin 879 TL arasında değişecek. Satılacak konut fiyatının yüzde 25’inin peşinat oranı olarak belirlendiği projede en düşük taksit 874,76TL en yüksek taksit tutarı ise 1.295 TL olarak bildirildi.  180 ay vade ile ev sahibi olma imkânı sunan TOKİ Silivri Alipaşa alt gelir projesinde yer alan konutların net alanı 76,05 ile 98,36 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Başvuru yapacaklar için kuranın sonuçları 04.06.2021’de yapılacak olan çekilişin ardından duyurulacaktır.


Son Güncelleme: 17.05.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik BakanlığıTokiSilivriAlipaşa
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