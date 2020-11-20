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TOKİ köy konut projeleri başlıyor

TOKİ köye konut projeleri başlıyor. Toplu Konut İdaresi tüm Türkiye’de köylerde konut yaptırmak isteyen vatandaşlara fırsat sunuyor.

20 Kasım 2020 Cuma 20:29
TOKİ köy konut projeleri başlıyor
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Toplu Konut İdaresi kırsal alanda gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. TOKİ tarım köy projesi kapsamında köyde ev yapmak isteyen vatandaşlara destek bulunacak. Kırsal alandaki yaşam kalitesini arttırmak için hazırlanan projenin detayları ortaya çıkıyor.

TOKİ köy konut projesi nedir?

TOKİ, köy konut projesiyle köy nüfusu 40.000’den az olan ilçe ve belediyelerle ortak çalışma başlatarak en az 100 konut talebi üzerine destek verecek.

Proje kapsamında köylerdeki alt yapı sistemi düzeltilecek, köylere çocuk parkları ve daha moden bir yaşam alanı yapılması sağlanacak. Projenin bir diğer amacı ise köyden kente göçün azalmasını sağlamak olacak.

TOKİ köy konut projeleri 2020

TOKİ köy konut projesi kapsamında doğal afetlere daha dayanıklı ve köydeki yaşam standardının yükseltilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında verilecek fiyat aralığı ile metrekare oranları ise şu şekilde;

  • 45-65 m2 konutlara 67.500 ile 97.500 TL,
  • 65-80 m2 konutlara 97.500 ile 120.000 TL,
  • 80-100 m2 konutlara 120.000 ile 150.000 TL,
  • 100-120 m2 konutlara 150.000 ile 165.000 TL,
  • 120-130 m2 konutlara 165.000 ile 195.000 TL.

Köylere TOKİ konut projesi vadeleri


TOKİ köy konut projesi kapsamında konut bedelinin belli oranda vadelere bölerek ödemelerde vatandaşlara kolaylık sağlanacak. Verilen peşinat sayısına göre uygulanacak vade sayıları şu şekilde;

  • % 12′ si peşin olmak üzere 180 ay vadeli (15 yıl)
  • % 15 peşinat 216 ay vade (18 yıl)
  • % 20 peşinat 240 ay vadeli (20 yıl) vadeli olarak satışa sunulmaktadır.

Köy konut projesine başvuru süreci

Köy konut projesine başvurular köy muhtarları tarafından yapılmaktadır. Talep sayısına göre yapılacak konutlarda belirtilen sayıdan fazla talebin olması halinde kişinin seçmen kağıdının o köyde olması gerekmektedir. Ön başvurular valilik, kaymakamlık ve belediye tarafından verilen form ile yapılmaktadır.

İlgili kuruma konut talebinizi yaptıktan sonra anketin sonuçlarının ardından başvuru formu TOKİ’ye gönderilir. Başvuruların kabul edilmesi için belli şartlara uygun olunması gerekir. Bu şartların içerisinde daha önce TOKİ projelerinden yararlanılmamış olması yer alır.

Proje kapsamında başvuruları kabul edilen kişiler ödemelerine konutun teslim edilmesinin ardından 1 ay sonra başlar.

Tarım köy evleri yerleri

Proje kapsamında çalışmaların başlatıldığı yerler Adana Yüreği Buruk köyü, Bayburt Arpalı,  Bingöl Kiğı, Erzincan Yaylabaşı,  Isparta Büyükkabaca, Yozgat Çandır Van Yeşilköy’dür. Bunların yanı sıra başka illerin köylerinde de projelerin başvuru ve talep sayısına göre başlatılması beklenirken, çalışmaların devam edildiğine dair açıklama yapıldı.



Son Güncelleme: 20.11.2020 20:29
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Anahtar Kelimeler:
TokiKöyKonut
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