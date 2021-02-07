TOKİ konut projeleri hangi şehirlerde? TOKİ konut satışı olan iller

Toplu Konut İdaresi uygun fiyata konut satışlarına devam ediyor. TOKİ resmi sitesinden son yapılan açıklamada 41 ilde uygun fiyata konut satışı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda 25 yaşını dolduran kişilerin konut satışlarına başvuru yapabileceğine yer verildi. Vatandaşlar konut satışı şartlarını araştırmaya başladı.

TOKİ 41 ile yapılacak konut satışları

TOKİ resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada 25 yaşını doldurmuş kişilerin 41 ilde satışa sunulacak uygun fiyatlı konut satışlarına başvuru yapabileceğini duyurdu. Uygun fiyatlı konut satışlarına başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden peşinat yatırması isteniyor. Peşinat yatırdıktan sonra işlem dekontu ile başvuru formunun doldurulması sonucu başvurular değerlendirmeye alınmaktadır.

TOKİ uygun fiyata konut satışı başvuru şartları ve başvurularda istenen evraklara aşağıdaki linkte tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.toki.gov.tr/basvuru-sartlari

Başvurular 4 ayrı kategoride değerlendiriliyor

TOKİ uygun fiyatlı konut satışları 4 ayrı kategoride gerçekleştirilmektedir. Kategori sırasına göre başvuru yapan kişilere öncelik verilmektedir. Kategoriler şu şekilde;

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, En a %40 Engelli Vatandaşlar, Emekli Vatandaşlar, Diğer Alıcı Vatandaşlar.

TOKİ 41 ilde uygun fiyatları konutların listesi