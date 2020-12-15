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TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?

On binlerce kişinin ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ, özellikle geliri 5 bin TL’nin altında bulunan vatandaşları ev sahibi yapıyor. TOKİ’den yeni ucuz konut müjdesi geldi. Vatandaşlar uygun TOKİ kampanyasına başvurularını e-Devlet aracılığı ile gerçekleştirebilecekler.

15 Aralık 2020 Salı 23:57
TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?
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Geliri 5 bin TL’nin altında olan vatandaşların başvuru yapabileceği ucuz konut için vatandaşlarda aranan şartlar;

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 -Başvurunun yapılacağı konut projesinin yer aldığı il ve ilçede en az 1 yıllık bir süredir oturuyor olmak ve o ilin nüfusuna kayıtlı olmak,

 -Daha önce TOKİ’den ev almamak veya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

  -Konut başvurusunda bulunacak bireyin kendisine, eşine veya da velayetindeki çocuklarına ait tapuda bağımsız herhangi bir taşımaz kaydı olmaması,

   -Başvuruyu yapacak kişinin 25 yaş ve üzerinde olması,

    -Ev halkı genelinin aylık toplam gelirinin 2 bin 600 lira üzerinde olmaması. Ancak bu gelir şartı, İstanbul ili için 3 bin 100 TL’dir.

 

 TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin TOKİ’nin resmi intenet sitesi üzerinden yayımlamış olduğu ilanlara bakarak, ilandaki başvuru şartlarını inceleyip istenilen peşinatı Halkbank veya da Ziraat Bankası’na yatırmaları gerekiyor. TOKİ tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde başvuru formu ve yatırılan peşinatın dekontu ile başvuruyu gerçekleştirmek yeterli olacak.

 

TOKİ kura çekilişi nasıl yapılıyor?

  “Hak Sahibi Belirleme Kurası” adı verilen kura, noter eşliği ile Banka ve İdare Yetkilileri denetimi ile gerçekleştiriliyor.

 Şehit aileleri, harf ve vazife malülleri ile dul ve yetimlerine toplam konut sayısının %10’u gibi bir kontenjan açılacak ve gerek görülürse kura ile hak sahipleri belirlenecek. Çekilen kura sonucunda bu kategoriden yararlanamayan başvuru sahipleri diğer başvuranlar kategorisindekiler ile birlikte kuraya katılacaklar. En az %40 engele sahip vatandaşlara da kurada aynı yöntem uygulanacak. Konut alımı için başvuruda bulunan diğer adaylar için idarenin genel uygulamasında yapıldığı gibi toplam başvuru sayısına bakılarak, gerekli görüldüğü durumda kura ile hak sahipleri belirlenecek.

 Kuranın çekiliş yeri ve programı hakkında bilgilendirme ise kurum tarafından sonradan yapılacak.

 Kura sonucunda, asil veya da yedek olarak hak kazanamayan başvurucular, başvuru bedellerini kura çekildikten sonra ki iki iş günü içerisinde Ziraat Bankası’nın yetkili şubelerinden alabilecekler.

 İhalenin ardından konut sayılarında azalma yaşanırsa konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasında toplam konut adedince hak sahibi belirlemek için ayrı bir kura daha çekilecek.

 

TOKİ sözleşmesinin imzalanması

 Konut belirleme sözleşmesinin hazırlanmasının ardından konutu belirleyen alıcılar, idarenin belirleyip duyuracağı tarihlerde Ziraat Bankası Temerküz Şubesi’ne giderek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ile birlikte kredi kullanabilmek için gerekli işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

 

TOKİ açık satış duyuruları nedir?

 TOKİ açık satış duyuruları, TOKİ’nin resmi intenet sitesinde var olan çekiliş ve kura şartı olmadan alınabilen konut ilanlarını kapsıyor. Genelde TOKİ’nin 6 ayda bir duyurduğu bu ilanlar, talebin yoğunluğuna göre değişebiliyor. Eğer talep fazla olur ise açık satış duyurusunun süresinde kısalma olabiliyor.

 

 TOKİ açık satışları nasıl yapılıyor?

  TOKİ tarafından yapılan açık satış duyurularına başvuru yapanlar, eğer başvuru şartlarına uyuyorlarsa, başvurudaki sıraya göre konut sahibi oluyorlar. İlk başvuruda bulunan ve gerekli şartlara uyan vatandaşın konut sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ile Ziraat Banka’sı aracılığı ile yapılıyor. Bu başvurularda peşinatın ne kadar olduğu net olmamakla birlikte, proje durumuna bağlı olarak %10 ile %25 arasında değişebiliyor. Bu satışlarda kalan ücret ise ev ve iş yerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve ona göre ödeniyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 23:57
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TokiEv
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