TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesi için başvurular başlıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi’nin ortak projesi kapsamında hazırlanan sosyal konut projesi başvuruları yarın başlayacak. Başakşehir Kayabaşı 22. Bölge konut projesi başvurularının detayları merak ediliyordu.

Projede satışa çıkarılan Başakşehir Kayabaşı bölgesi başvuruları için son tarih 27 Ekim olarak duyuruldu. Başakşehir Kayabaşı bölgesinde satışa çıkarılacak evler 1+1 ve 4+1 şeklinde olacak. Satışa çıkan konutlar arasında en düşük fiyat 221 bin 545 TL olurken en yüksek fiyat 759 bin 800 TL olarak açıklandı.

Projeye %25 peşinat vererek başvuru yapılabiliyor. Buna göre en düşük 55 bin 386 lira en yüksek 189 bin 950 liraya başvuru yapılmaktadır. TOKİ kurada konut almaya hak kazanan kişilere 120 ay vade imkanı sağlıyor. Ayık taksitler ise en düşük 1.385 lira en yüksek 4. 749 lira olacak belirlendi.