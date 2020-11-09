TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

Türkiye’nin bütün şehirlerinde devam eden TOKİ projelerinin kura çekimleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Başakşehir’de bulunan Kayabaşı konutları için yapılan çekilişin sonuçları ilgiyle takip ediliyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 olan dairelerin konut çekilişleri yapıldı. Konut sahibi olabilecek kişilerin seçildiği kuranın sonuçları da belli oldu.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı Kura Sonuçları

Başakşehir’de bulunan Kayabaşı TOKİ’lerinin kura sonuçlarına erişmek için TOKİ’nin intenet sitesi olan www.toki.gov.tr adresine ya da E-devlet hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Ayrıca https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresine girerek TC kimlik numaranız ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Kurada çıkmayan kişilerin yatırdıkları paralar Halkbank tarafından iade edilmektedir. İadeler mobil ve intenet şube üzerinden yapılabilmektedir.