TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!

Toki 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Başakşehir Kayabaşı projesi başvuruları başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toki ortak projesi olarak hazırlanan projeye ilgi büyük oldu.

Proje kapsamında İstanbul Başakşehir Kayabaşı bölgesi projelerinin başvuruları 19 Ekim’e başlayacak. Kayabaşı projesi kapsamında 22. Bölge için 862 konut, ada 3-4 parsel için 399 konut, 18. Bölge 1. etap için 192 konut satışa çıkarılacak.

Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan konutlar 19 Ekim’de satışa çıkarılırken son başvuru tarihi 27 Ekim olarak açıklandı. Proje kapsamında 1+1 ve 4+1 daireler satışa çıkacak. Kura çekimi ise 9 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Toki İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesi kapsamında satılacak konutlar en düşük 221 bin 545 TL, en yüksek 759 bin 800 TL’den satışa sunulacak. Söz konusu kuraya başvuru yapmak için %25 peşinat verilmesi gerekirken peşinat bedeli dairelere göre 55 bin 386 TL ile 189 bin 950 TL arasında değişiyor. Proje kapsamında en düşük taksit bedeli ise 1.385 TL olurken en yüksek taksit bedeli 4.749 TL olarak açıklandı. Söz konusu ödemeler 120 ay vadeli olarak yapılacak.