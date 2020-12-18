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TOKİ aylık 750 TL taksitle ucuz konut fırsatı

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından duyurulan ve başvuruları TOKİ tarafından yapılması beklenen ayda 750 TL ile konut satışları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ tarafından sunulan aylık 750 TL taksitle konut fırsatları vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

18 Aralık 2020 Cuma 22:35
TOKİ aylık 750 TL taksitle ucuz konut fırsatı
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Geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından açıklamaları yapılan, 2021 yılında 35 ilde ucuz konut satışı duyurularına bir yenisi daha eklendi. Açıklamalarda ucuz konut satışının aylık ödemeleri belirtilirken pandemi nedeni ile ödemelerin 750 TL olacağı açıklandı. Açıklamalar sonrasında vatandaşlar araştırmalarına hız verdi.

2021 yılında 35 ilde binlerce konut satışı yapılacak açıklamaları sonrasında araştırmalar hız kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından duyurulan ve TOKİ tarafından başvuruları alınan ucuz konut araştırılmaya devam ediyor.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları nelerdir?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
  • Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
  • Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
  • Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
  • Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması

TOKİ ucuz ev başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ evleri için başvuru yapmak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekmektedir. ilanda yer alan başvuru şartlarına göre Ziraat Bankası veya Halk Bankasından yapılacak başvuruları kabul edilecektir.

Başvuruda gerekli olan durumlar nelerdir?

TOKİ’ye yapılacak başvurularda başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması şartı dışında herhangi bir şart bulunmamaktadır.

TOKİ kura çekilişi nasıl yapılır?

Kura işlemleri noter huzurunda Ziraat Bankası ve Halkbank yetkilileri ve idari yetkililer gözetiminden yapılır.

1) Şehit Aileleri, savaş ve askeri malulleri ile dul ve yetimleri konutlar için %10 oranında ek kontenjan verilecek ve uygun durumlarda kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategorilerde bulunmayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya çekilişine katılacaktır.

2) ‘En az %40 engeli olan vatandaşlar’ için konutların %5'i kadar kontenjan verilecek ve gerek uygun bulunanlar kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoride olmayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kura çekilişine katılacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası yetkili şubelerinden çekerek geri alabileceklerdir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları kesinleştikten sonra idare tarafından belirlenecek tarihte ‘Konut Belirleme Kurası’ çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirlemek için yeni bir kura çekilecektir.

TOKİ sözleşme imzalamaları nasıl yapılır?

Kurada adı ve adresi belirlenen hak sahipleri Ziraat Bankası tarafından belirlenen gün ve saatte belirlenen şubeye giderek dairenin satın alım işlemlerini yapmalıdır. Sözleşme aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

Belgelerinin bulundurulması gerekmektedir.

TOKİ açık satış duyuruları ne zaman yapılır?

TOKİ açık satış duyuruları genel olarak 6 ayda bir yapılmaktadır. Ancak bu bir kural olmamakla birlikte konut talebine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TOKİ açık satış nasıl yapılır?

Açık satış başvuruları kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılmaktadır. Projenin bitme süresinde göre başvuru sahiplerinden %10 – 25 arasında peşinat alınır. Peşinat sonrasında kalan tutar kişinin vade sayısı olarak hesaplanır. Konutlar için 240 ay olan vade seçeneği iş yerleri için 60 aydır.

TOKİ ihale yöntemi ile ev sahibi olmak

Kurasız olarak konut satışı da TOKİ tarafından yapılabilmektedir. Bu usule göre TOKİ evin değerini minimum değerden belirler. Daha sonrasında açık arttırmaya katılan kişilerden en yüksek teklifi yapan kişi konutun yeni sahibi olur. Bu yöntem kura ile konut sahibi olmak istemeyen kişiler için uygulanan bir yöntemdir.

TOKİ açık arttırma katılım başvuruları nasıl yapılır?

Açık arttırma usulüne katılım sağlamak isteyen vatandaşların öncelikle Ziraat Bankası veya Halkbank’ teminatları ödemeleri gerekir. Daha sonrasında www.toki.gov.tr adresine girilerek başvuru tamamlanır ve belirlenen gün ve saatte açık arttırma gerçekleşir.

 

 

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 22:35
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