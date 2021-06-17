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TOKİ alt ve orta gelirli ailelere düşük fiyatlardan ev verilecek

Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından biri olan ve yaptığı evlerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Toplu Konut İdaresi ( TOKİ ) tarafından konut kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. TOKİ alt ve orta gelirli ailelere düşük fiyatlardan konut satacak. TOKİ alt ve orta gelirli ailelere nerelerde ev verecek? TOKİ orta gelirli ailelere ne zaman ev vermeye başlayacak? Toplu Konut İdaresi alt ve orta gelirli ailelere ev kampanyasının detayları neler?

17 Haziran 2021 Perşembe 20:43
TOKİ alt ve orta gelirli ailelere düşük fiyatlardan ev verilecek
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi ( TOKİ ) yepyeni bir kampanya ile vatandaşlarımızın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TOKİ birçok ilde alt ve orta gelirli ailelere ev verecek. Uygun fiyattan verilecek evlere başvurulara nasıl yapılacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Yıllardır kirada oturan ve bir ev hayali kuran vatandaşlarımıza bir müjde TOKİ'den geldi. TOKİ düzenlemiş olduğu kampanya ile 800 TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Aylık olarak ödenecek taksitlerin vadesi on ve yirmi yıl olarak değişebiliyor.

TOKİ resmi intenet sitesinden yaptığı duyuruya göre 2+1 evlere aylık 800 TL ödeyerek sahip olunabilecek. İşte o çok merak edilen iller;

Afyonkarahisar, Kuzey Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Denizli, Gaizantep, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Niğde, Trabzon ve Van.

 

TOKİ'ye başvurmak için aranan ilk şartlardan bir tanesi ikametgahın o ilde olması. En az bir yıllık ikamet şartı bulunuyor. Bu yüzden henagi bir ile rastgele başvuru yapamazsınız. Projeye başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundasınız. Daha önce Toplu Konut İdaresinden ev almamış olmak ve konut kredisi kullanmamış olmak.Kendisine veya eşine üstüne kayıtlı herahngi bir tapusunun olmaması gerekiyor.

Aylık ev gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekiyor. 


Son Güncelleme: 17.06.2021 20:43
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Toki EvleriToki Alt Ve Orta Gelirli Ailelere Ev
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