TOKİ açık satış nedir? 2021 TOKİ açık satışları ne zaman başlıyor? Toki açık artırmaya nasıl katılınır?

TOKİ, konut ve iş yerlerini açık artırmaya çıkarıyor.
TOKİ, 30 Mart Salı günü saat 11.00’ de 137 konut, 31 Mart tarihinde 11.00’de ise 120 iş yerini satışa çıkaracağını duyurdu.
Açık artırmaya katılmak için gereken şartlar
Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacaktır. İntenet sitesinden de teklif verilebilmektedir.
Satılacak konut ve iş yerlerinin bulunduğu şehirler
- Aksaray
- Adana
- Ankara
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bolu
- Burdur
- Çankırı
- Çorum
- Diyarbakır
- Düzce
- Erzincan
- Hatay
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kayseri
- Kırklareli
- Kocaeli
- Konya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Sakarya
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Tokat
- Van
- Zonguldak
- Adana
- Ankara
- Amasya
- Balıkesir
- Bitlis
- Bursa
- Çankırı
- Denizli
- İstanbul
- Karaman
- Kayseri
- Kırşehir
- Konya
- Kütahya
- Niğde
- Osmaniye
- Sakarya
- Sivas
- Uşak
- Trabzon
- Tunceli
Bu illerde satılan iş yerleri %10 ya da %25 peşinat işe 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilmektedir.
Açık artırmaya bağlı bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecektir. Başvuru ve teminat işlemleri belirtilen bankaların bütün şubelerinde kabul edilecektir.
Detaylı bilgiler için TOKİ resmi site ziyaret edilebilir.