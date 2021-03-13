TOKİ açık satış nedir? 2021 TOKİ açık satışları ne zaman başlıyor? Toki açık artırmaya nasıl katılınır?

TOKİ, konut ve iş yerlerini açık artırmaya çıkarıyor.

TOKİ, 30 Mart Salı günü saat 11.00’ de 137 konut, 31 Mart tarihinde 11.00’de ise 120 iş yerini satışa çıkaracağını duyurdu.

Açık artırmaya katılmak için gereken şartlar

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacaktır. İntenet sitesinden de teklif verilebilmektedir.

Satılacak konut ve iş yerlerinin bulunduğu şehirler

Aksaray

Adana

Ankara

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bolu

Burdur

Çankırı

Çorum

Diyarbakır

Düzce

Erzincan

Hatay

İstanbul

İzmir

Kars

Kayseri

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Sakarya

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Van

Zonguldak

Adana

Ankara

Amasya

Balıkesir

Bitlis

Bursa

Çankırı

Denizli

İstanbul

Karaman

Kayseri

Kırşehir

Konya

Kütahya

Niğde

Osmaniye

Sakarya

Sivas

Uşak

Trabzon

Tunceli

İllerinde satılan konutlarda %10, %15, %25 ya da %40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle konut sahibi olmak mümkündür.

Bu illerde satılan iş yerleri %10 ya da %25 peşinat işe 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilmektedir.

Açık artırmaya bağlı bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecektir. Başvuru ve teminat işlemleri belirtilen bankaların bütün şubelerinde kabul edilecektir.

Detaylı bilgiler için TOKİ resmi site ziyaret edilebilir.