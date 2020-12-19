TOKİ 80 bin dar gelirli aile konut başvurusu ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman? Dar gelirli aile konut fiyatı ne kadar?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düşük gelirli vatandaşlar için on binlerce yeni sosyal konut üretmeye devam edeceklerini söyledi. 25 milyar liralık 80.000 konut ile kentsel dönüşüm ve sosyal konutlara başlayacağını söyleyen bakan “Devam eden 272 bin konut ve başlayacak olan 80 bin konut olmak üzere toplamda 350 bin konutla 1,5 milyon vatandaşa konut ihtiyacına cevap vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, açıklamalarının devamında şunları belirtti: “Kentsel dönüşümlerde merkezinde insanı ele alıp afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu şehirler inşa ettiklerini söyleyen Kurum şöyle davam etti: “Dar gelirli vatandaşlarımız için on binlerce yeni sosyal konut üretiyoruz. Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yeşil alanlarımızı, korunan doğal alan büyüklüğümüzü arttırıyoruz. Bölgesel ve yerel eylem planlarımızı hazırladık, uygulamaya koyduk. Tüm bölgelerimizde bu planları belediyelerimizle birlikte hayata geçiriyoruz. Bugün sahadaki tüm inşa projelerimizi enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı bina özellikleriyle donatılmış yapı teknolojileriyle inşa ediyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri’yle doğru, hızlı ve güvenilir şehir verisi sunuyoruz.”

TOKİ konut başvurusu nereden yapılır?

Alınan haberlere göre; TOKİ konut satışlarını e-devlet üzerinden ve TOKİ web sitesinin satış ve duyuru bölümünden öğrenebilirsiniz. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ise açık artırma yöntemiyle 31 ilde 133 konut ve 21 ilde 107 işyerini satışa çıkardı.

TOKİ konut satışları için şartlar nelerdir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Başvuru yapılan il sınırları içerisine en az bir yıl ikamet etmek

- TOKİ’den daha önce ev almamış olmak

- Kişinin kendisi, eşi ya da bakmakla yükümlü oldukları kişilerin evlerinin olmaması

- Başvuru yapan kişinin en az 25 yaşında olması

- İstanbul içinde en fazla 3100, diğer illerde haneye giren miktarın en fazla 2600 lira olması şartları aranmaktadır.

TOKİ konut satışı başvuruları nasıl yapılacak?

Toki.gov.tr ​​üzerinden yapılan başvurular, yukarıdaki koşulları sağlayanlara açık olacaktır. Başvuru formu Bakanlık tarafından belirlenen süre içinde teslim edilir. TOKİ konut satışları nasıl ilerleyecek? Açık satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılacaktır. Konut satışları 240 ay vade seçeneğinin belirlenmesiyle, işyeri satışlarında 60 ay vade seçeneğini tercihe sunacak.

TOKİ projeleri ne zaman başlıyor?

Yılbaşından sonra 81 ilde 100 bin konut yapılacak. 1.5 yıl içerisinde tamamlanması planlanan bu konutların özelliklerine göre fiyatları 140.000 ile 210.000 lira arasında olacak. %10 peşin ödeme yapması gereken vatandaşlar, bu evlere aylık 894 lira ve 240 ay vade süresi ile sahip olabiliyor. TOKİ'den konut satın almamış ve daha önce ipotek kullanmamış ve aylık geliri 5.500 Liranın altında olanlar müracaat edebilecek.