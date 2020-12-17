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TOKİ 2021 yılında 35 ilde uygun fiyatlar ve düşük aylık ödemeler ileyüzlerce konut satışı gerçekleştirecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda TOKİ'nin 2021 yılı için planları paylaşıldı. Açıklamalarda 2021 yılı için 35 ilde binlerce konut satışı yapılacağı belirtilirken vatandaşlar araştırmalarına hız verdi.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:32
TOKİ 2021 yılında 35 ilde uygun fiyatlar ve düşük aylık ödemeler ileyüzlerce konut satışı gerçekleştirecek!
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Uygun fiyatlar ve düşük aylık ödemeler ile ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi TOKİ’nin yaptığı açıklamaları beklerken TOKİ tarafından beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda 2021 yılında 35 şehirde konut satışı olacağı belirtilirken vatandaşlar araştırmalara başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda TOKİ’nin 2021 yılında 35 ilde yüzlerce konut satışı yapacağı belirtilirken pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

TOKİ konut satışları için şartlar nelerdir?

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Başvuru yapılan ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak
  • TOKİ üzerinden daha önce ev almamak
  • Kişinin kendisi, eşi ya da bakmak ile yükümlü oldukları kişilerin evi olmaması
  • Başvuru yapan kişinin en az 25 yaşında olması
  • İstanbul içinde en fazla 3100, diğer illerde haneye giren miktarın en fazla 2600 TL olması şartları aranır.

TOKİ konut satışı başvuruları nasıl yapılacak?

https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak başvurular yukarıda belirtilen şartları sağlayan herkes için açık olacak. Başvuru formları Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinden yapılabilecek.

TOKİ konut satışları nasıl yapılacak?

Açık satış usulü ile yapılacak satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Konut satışları için 240 ay vade seçeneği belirlenirken iş yeri satışları için 60 ay vade seçeneği vatandaşlara sunulacak.

TOKİ konut satışları ihale yöntemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan satışlar için çekiliş tercih edilmezken konut satın almak isteyen vatandaşların açık satışa girmeleri talep ediliyor.

İhale yöntemi sadece belirli iller ve belirli bölgeler için kullanılırken bu yöntem ile en fazla teklifi veren evi satın alabiliyor.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:32
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Çevre Ve Şehircilik BakanlığıToki202135 Il
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