TOKİ 2021 yılında 35 ilde uygun fiyatlar ve düşük aylık ödemeler ileyüzlerce konut satışı gerçekleştirecek!

Uygun fiyatlar ve düşük aylık ödemeler ile ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi TOKİ’nin yaptığı açıklamaları beklerken TOKİ tarafından beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda 2021 yılında 35 şehirde konut satışı olacağı belirtilirken vatandaşlar araştırmalara başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda TOKİ’nin 2021 yılında 35 ilde yüzlerce konut satışı yapacağı belirtilirken pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

TOKİ konut satışları için şartlar nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak

Başvuru yapılan ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

TOKİ üzerinden daha önce ev almamak

Kişinin kendisi, eşi ya da bakmak ile yükümlü oldukları kişilerin evi olmaması

Başvuru yapan kişinin en az 25 yaşında olması

İstanbul içinde en fazla 3100, diğer illerde haneye giren miktarın en fazla 2600 TL olması şartları aranır.

TOKİ konut satışı başvuruları nasıl yapılacak?

TOKİ konut satışları nasıl yapılacak?

https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak başvurular yukarıda belirtilen şartları sağlayan herkes için açık olacak. Başvuru formları Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinden yapılabilecek.

Açık satış usulü ile yapılacak satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Konut satışları için 240 ay vade seçeneği belirlenirken iş yeri satışları için 60 ay vade seçeneği vatandaşlara sunulacak.

TOKİ konut satışları ihale yöntemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan satışlar için çekiliş tercih edilmezken konut satın almak isteyen vatandaşların açık satışa girmeleri talep ediliyor.

İhale yöntemi sadece belirli iller ve belirli bölgeler için kullanılırken bu yöntem ile en fazla teklifi veren evi satın alabiliyor.