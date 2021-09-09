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TOKİ 2021 Başakşehir Kayabaşı 1. ve 2. Etap kura sonuçları

TOKİ’nin merakla beklenen 2021 Başakşehir Kayabaşı 1. ve 2. Etap kura sonuçları açıklandı. İşte Başakşehir Kayabaşı 1. ve 2. Etap kura sonuçları hakkında merak edilenler…

09 Eylül 2021 Perşembe 18:42
TOKİ 2021 Başakşehir Kayabaşı 1. ve 2. Etap kura sonuçları
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu (TOKİ) 50 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi’ndeki konutların 1. ve 2. Etap kuralarının çekiliş sonuçlarını duyurdu.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan konutlar 1. Etapta 652 adet, 2. Etapta ise 794 adet olmak üzerinde ayrıldı. Bu kapsamda toplam 1312 adet daire kuranın şanslılarına verildi.

TOKİ’nin düzenlemiş olduğu 2021 Başakşehir Kayabaşı 1. ve 2. Etap kura çekimleri sonuçlarına göre 1312 adet daireden birisini kazanmış olan vatandaşlardan 1. Etap’takiler T. Halk Bankası’nın İstanbul/Tümsan Sanayi Sitesi Şubesine, 2.Etaptakiler ise T. Halk Bankası A.Ş. İstanbul/Başakşehir Şubesine müracaat etmek durumundalar.

2+1 kurasının sonuçları için https://emlakkulisi.com/resim/dosyalar/ODQ3NTgwND-21pdf.pdf, 3+1 kurasının sonuçları için ise https://emlakkulisi.com/resim/dosyalar/MTgzNzk5OT-31pdf.pdf sitesi ziyaret edilebilir.


Son Güncelleme: 09.09.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı2021 Başakşehir Kayabaşı 1. Ve 2. Etap Kura SonuçlarıToki
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