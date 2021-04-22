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TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?

Toki ,ucuz konutlarıyla dar gelirli ailelere konut sahibi olma imkanı sunmaktadır. Vatandaşlar,ucuz konutları merak etmektedir. Toki ucuz konut başvuruları için şartlar nelerdir? İşte 2021 Toki ucuz konut ile ilgili detaylar...

22 Nisan 2021 Perşembe 21:20
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
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Toki’nin ucuz konut başvuruları 2021’de de devam edecek. 100 bin dar gelirli ailenin konut sahibi olması beklenmektedir. Açık satış yoluyla satışa sunulan konutlarda, başvurusu sırasına ve başvuru koşullarına uyması şartıyla ,konut sahibi olma şansı elde etmektedir. Halbank ve Ziraat Bankası açık satışlara aracı olmaktadır. 100 bin konutun Türkiye genelinde olması beklenmektedir.

Toki konut projesi şartları

Türk vatandaşı olmak

Başvuruda bulunduğunuz ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmanız gerekmektedir.

Daha önce Toki kredisi almamak ya da Toki’den ev almamak

Başvuru yapan ailenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üstüne herhangi bir gayrimenkulun olmaması

Başvuruda bulunacak kişinin en az 25 yaşında olması

Hane halkının gelirinin 2,600 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. İstanbul’da ise 3 bin 100 TL’nin üstünde olmamalıdır.

Toki ev başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru şartları detaylı incelendikten sonra istenen peşinat Halbank veya Ziraat Bankası’na yatırmak gerekmektedir. Toki tarafından belirlenen tarihlerde başvuruda bulunmak ,başvuruda bulunurken başvuru formu ve peşinat şeklinde yatan tutarın dekontunun yanlarında olması gerekmektedir.

Kurasız konut çekilişinde,vergi sicil numarası, T.C. Kimliği, Fotoğraflı nüfus kayıt öneği

Kura çekilişi nasıl yapılmaktadır?

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri için ev sayısının yüzde 10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek olduğu durumda hak sahipleri kura ile belirlenir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile beraber kura çektirecektir.

2) "En Az yüzde 40 Engelli Vatandaşlara" ev sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan verilecek ve gerek olduğu durumda kura ile hak sahiplerinin belirlenmesi gerçekleştirilecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak kazanamayan başvuru sahiplerinin kurası diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile beraber çekilecektir.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde hak sahipleri kura çekilerek belirlenecektir.

-Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra duyurulur.

-Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili tutulan şubelerinden iade alabilir.

-Projenin bağımsız bölüm listesi ve ev fiyatlarının belirlenmesinin ardından "Konut Belirleme Kurası" İdare tarafından belirlenecek tarihte gerçekleştirilecek.

-İhalenin ardından ev sayılarında azalma olması halinde konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından ev sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilir.

Toki’nin açık satış başvurularında %10 ve  %25 arasında peşinat alınmaktadır. Toki’den ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme gerçekleştirebilmektedir. İş yeri alan kişi ise 60 ay vadeyle ödeme yapabilmektedir.




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:20
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Toki Ucuz Konut 2021TokiToki Konut Başvurusu
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