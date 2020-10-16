TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde son durum ne? Toki sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düşük gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projesini yavaşlatmadıklarını belirtti. Bu sosyal konut projesi kapsamında 35.252 konutun yapımına devam edilecek. ”İfadesi kullanıldı.

Kurum, Twitter hesabı üzerinden düşük gelirli insanlar için sosyal konut projelerini değerlendirdi. Kurum Bakanı, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sosyal konut projelerimizi yavaşlatmayacağız. Bu projeler dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağlayacak. 50.000 sosyal konut projemiz kapsamında inşaat devam edecek. 35.252 konut. Hedefimiz, özlediğimiz mahalleyi ve yatay mimari anlamak öncülüğünde vatandaşlarımızı en kısa sürede bol yeşil alan ve sosyal donatıya sahip sağlam, güvenli ve huzurlu evlere ulaştırmak. "Dedi.

Kurum, kalan konutların da ihale ve proje çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Yüz Bin Sosyal Konut Projemiz" kapsamında bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te çekeceğiz, bu nedenle 8.900 kişi ev sahibi olacak. Mahalleyi ve yatay mimari yapıları anlamak öncülüğünde vatandaşlarımızı, bol yeşil alanları ve sosyal donatıları olan güçlü, güvenli ve huzurlu evlere ulaştıracağız. "

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ konutunun teslim süresi projeye bağlı olarak 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir. Bu nedenle Haziran ayı sonunda inşaatına başlayacak olan TOKİ evi 14 ile 30 ay arasında teslim edilecek.