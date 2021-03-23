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TOK alt gelir gurubu için yeni ev yapılacak iller hangileri? Toki'den 1.512 yeni konut müjdesi!

TOKİ, Sosyal Konut Projesi'yle birlikte 5.500 TL'den düşük maaş alan vatandaşlarımızın konut alabilmesini sağlayacak. Hangi şehirlerde kaç konut yapılacağı açıklandı. Başvuru şartlarına ve konut bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 16:04
TOK alt gelir gurubu için yeni ev yapılacak iller hangileri? Toki'den 1.512 yeni konut müjdesi!
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ülkemizin 81 ilinde yeni konutlar yapacak. 5.500 TL’den düşük maaş alan kişiler ay sonuna kadar yapılacak olan bin 512 konutun ihalesine başvuru yapabilecek.  

Afyonkarahisar’da 313 konutun ihalesi 25 Mart 2021’de saat 14.00’da yapılacak. 

Çorum'’da106 konutun ihalesi 29 Mart 2021’de saat 14.00’da yapılacak. 

Kayabaşı 3. Etap 521 konutun ihalesi 30 Mart 2021’de saat 14.00’da yapılacak. 

Kayabaşı 4. Etap 483 konutun ihalesi 31 Mart 2021’de saat 14.00’da yapılacak. 

Tunceli’de 89 konutun ihalesi 31 Mart 2021’de saat 14.00’da yapılacak. 

  

Başvuru koşulları 

-T.C. vatandaşı olmak, 

-Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olmalı veya projenin bulunduğu kent nüfusuna kayıtlı olmalı (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinden başvuracakların minimum 3 yıldır ikamet etmeli veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekir), 

-TOKİ'den konut satın almamış olmalı ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmalı (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi dahil değildir.), 

-Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün ya da müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmamalı, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi dahil değildir.) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller buna dahil değildir.) 

-Başvuru yaptığı tarihten itibaren 25 yaşından büyük olmalı (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınların yaş kısıtlaması yoktur.), 

-Aylık hane geliri, maksimum net 5.500 TL aşmamalı (Başvuruyu yapan kişinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin 5.500 TL’den fazla olmaması gerekiyor.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6 bin TL olarak belirlenmiş.). 

  

Başvuru yaparken lazım olan belgeler 

T.C. Kimliğinizin fotokopisi, 

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanımlarına dair T.C. Emekli -Sandığından “Hak Sahipliği Belgesi” alması, 

Engelli kişiler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verdiği kimlik kartının fotokopisini çektirmeli ya da tam teşekküllü devlet hastanesinden aldıkları sağlık heyeti raporunu (minimum %40 engelli olduğu yazmalı) getirmeli, 

Emekli kişiler, SGK’dan aldıkları Emekli Kimlik Belgesini ya da emekli olduklarını kanıtlayan belge ya da yazıyı getirmeli. 



Son Güncelleme: 23.03.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
TokiYeni KonutSosyal Konut Projesi
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