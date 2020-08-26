TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak

Yerli otomobilin ilk fabrikasının inşaatı geçtiğimiz günlerde Bursa Gemlik’te gerçekleştirildi. Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreni 18 Temmuz Cumartesi günü yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreninde fabrikanın 18 ayda tamamlanacağını ve 2022’nin son aylarında üretime geçileceğini ifade etti. TOGG fabrikasının bir yıldaki üretim kapasitesinin 175 bin olacağı ve çalışan sayısının da 4300 olacağı öğrenildi.

TOGG Fabrikasında Çalışanların %30’u Kadın Olacak

TOGG elektrikli bir motora sahip olacak ve tek bataryayla 500 kilometreye kadar seyahat edilebilecek. Aracın batarya üretimi için Bursa Gemlik’teki fabrikanın tamamlanması bekleniyor. Bursa’da kurulacak fabrika ülkemizin ve Avrupa’nın en temiz ve çevreye zarar vermeyen fabrikaları arasında yer alacak.

TOGG Bursa Gemlik fabrikası 2 milyon metrekarelik bir alana kurulacak ve İstanbul – İzmir otobanına 4 dakikalık mesafede yer alacak. Fabrikada toplam 4300 kişi görev alacak ve sayının yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisaroğlu, fabrikanın Koronavirüs pandemisi sonrasında büyük bir yatırım aracı olacağını ve lisans haklarının tamamıyla Türkiye’ye ait olduğunu ifade etti. Ayrıca TOGG’un ilk üretiminde yerlilik oranı %51 olacak ve sonrasında bu oran artırılacak.