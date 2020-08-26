İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak

Yerli otomobil fabrikasının inşaat açılışı geçtiğimiz günlerde Bursa Gemlik'te yapıldı. Törenin ardından yeni fabrika ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak TOGG yerli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30'unun kadın işçi olacağı açıklandı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:21
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
Takip Et:

Yerli otomobilin ilk fabrikasının inşaatı geçtiğimiz günlerde Bursa Gemlik’te gerçekleştirildi. Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreni 18 Temmuz Cumartesi günü yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreninde fabrikanın 18 ayda tamamlanacağını ve 2022’nin son aylarında üretime geçileceğini ifade etti. TOGG fabrikasının bir yıldaki üretim kapasitesinin 175 bin olacağı ve çalışan sayısının da 4300 olacağı öğrenildi.


TOGG elektrikli bir motora sahip olacak ve tek bataryayla 500 kilometreye kadar seyahat edilebilecek. Aracın batarya üretimi için Bursa Gemlik’teki fabrikanın tamamlanması bekleniyor. Bursa’da kurulacak fabrika ülkemizin ve Avrupa’nın en temiz ve çevreye zarar vermeyen fabrikaları arasında yer alacak.

TOGG Fabrikasında Çalışanların %30’u Kadın Olacak

TOGG Bursa Gemlik fabrikası 2 milyon metrekarelik bir alana kurulacak ve İstanbul – İzmir otobanına 4 dakikalık mesafede yer alacak. Fabrikada toplam 4300 kişi görev alacak ve sayının yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisaroğlu, fabrikanın Koronavirüs pandemisi sonrasında büyük bir yatırım aracı olacağını ve lisans haklarının tamamıyla Türkiye’ye ait olduğunu ifade etti. Ayrıca TOGG’un ilk üretiminde yerlilik oranı %51 olacak ve sonrasında bu oran artırılacak.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:21
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?
İş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerlerine 24 ay hibe
İş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerlerine 24 ay hibe
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor
TR Karekod ödeme sistemi Resmi Gazete'de yayımlandı!
TR Karekod ödeme sistemi Resmi Gazete'de yayımlandı!
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor

Popüler Haberler

Baş dönmesi neden olur, sebepleri ve belirtileri nelerdir?
TESA Vakfı bursu için başvuru şartları nelerdir? TESA Vakfı burs başvurusu
Vodafone Self Servis ile bedava intenet kampanyası
Trafik cezası erken ödeme indirimi nedir, ne kadardır?
Emeklilikten sonra tekrar çalışanların hakları nelerdir?
İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri nedir? İstanbul Sözleşmesi neden tartışılıyor?
Yunus market iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Findeks sisteminde kredi notu nasıl değişir? Findeks kredi notu ne zaman güncellenir?
Tüketici Hakem Heyeti e-Devlet başvuruları nasıl yapılır? Tüketici Hakem Heyeti başvuru kanalları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 26 Ağustos 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Ptt rapor parası yattı mı? Edevlet ve ptt online rapor sorgulama işlemleri
HarmonyOS özellikleri neler? Android'e göre farkları ve Harmony OS destekleyen cihazlar neler?
İdris Baba Çukur’a geri dönecek mi? Ercan Kesal'dan açıklamalar
Zuhal Topal’la Sofrada programı neden yok, neden yayınlanmıyor, bitti mi?
Trendyol'dan Wayfair iddialarına jet açıklama!
Rekabet dizisi oyuncu kadrosu
Vodafone 20 GB Bedava İnternet Kazanma şansı! Vodafone 20 GB bedava intenet nasıl tanımlanır?
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 2020 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru kanalları
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
A101 Kurbanlık Et Fiyatları Ne Kadar? Nasıl Alınır?
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.