TOGG ne zaman çıkacak? Türkiye yerli otomobili çıkış tarihi belli oldu mu?

Yerli otomobil TOGG, geliştirilmeye devam ediyor. TOGG’un fiyatı ne kadar? TOGG gelişmeleri hakkında bilgi verilmiştir.

Yerli otomobil için kurulacak fabrikanın temelleri atılmıştır. İnşaatın 18 ay sürmesi planlanıyor. İnşaat çalışmaları Ocak ayında başladı. Bursa Gemlik’te olan üst yapı inşaatında 5.000 kişinin çalışacağı açıklandı. İnşaatın temeli geçen sene 18 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından atılmıştı. İlerleyen tarihte TOGG sosyal medya hesabında zemin güçlendirme işlemi için 24 bin kolona ulaşıldığını paylaştı.

Fabrikanın inşaatı

Fabrika inşaatında çalışacak kişilerin sayısı 2 bin kişi olarak açıklanmıştır. İşletme aşamasında 2023 senesinde 2.420, 2032 senesine kadar da 4.323 kişinin çalışacağı bildirildi.

TOGG ne zaman satışa sunulacak?

Fabrika inşaatının bitmesiyle birlikte otomobilin üretimi başlayacaktır. 2022 yılında ilk serinin tamamlanacağı bildirilmiştir.

Modelleri

Aracın özellikleri

İlk aşamada SUV üretimi yapılacaktır. Ardından Sedan üretimine başlanılacaktır. Bu üretimin 2022 sonrası yapılacağı tahmin edilmektedir.

Fiyatı ne kadar olacak?

Geçen sene Remi Gazete’de yer alan ÖTV düzenlemesi sonrası araba fiyatları oldukça değişmiştir. ÖTV zammına dahil edilmeyen alt segmentlerde olan bazı araçların fiyatları düşmüştür.

TOGG Twitter hesabında açıklama yaparak:

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz." İfadelerini kullanmıştır.