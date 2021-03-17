İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

TOGG ne zaman çıkacak? Türkiye yerli otomobili çıkış tarihi belli oldu mu?

Heyecanla beklenen yerli otomobilin çıkış tarihi açıklandı. TOGG ne zaman çıkıyor? Fiyatı ne kadar olacak? İşte yerli araç ile ilgili merak edilenler...

17 Mart 2021 Çarşamba 16:22
TOGG ne zaman çıkacak? Türkiye yerli otomobili çıkış tarihi belli oldu mu?
Takip Et:

Yerli otomobil TOGG, geliştirilmeye devam ediyor. TOGG’un fiyatı ne kadar? TOGG gelişmeleri hakkında bilgi verilmiştir.

Yerli otomobil için kurulacak fabrikanın temelleri atılmıştır. İnşaatın 18 ay sürmesi planlanıyor. İnşaat çalışmaları Ocak ayında başladı. Bursa Gemlik’te olan üst yapı inşaatında 5.000 kişinin çalışacağı açıklandı. İnşaatın temeli geçen sene 18 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından atılmıştı. İlerleyen tarihte TOGG sosyal medya hesabında zemin güçlendirme işlemi için 24 bin kolona ulaşıldığını paylaştı.

Fabrikanın inşaatı

Fabrika inşaatında çalışacak kişilerin sayısı 2 bin kişi olarak açıklanmıştır. İşletme aşamasında 2023 senesinde 2.420, 2032 senesine kadar da 4.323 kişinin çalışacağı bildirildi.

TOGG ne zaman satışa sunulacak?

Fabrika inşaatının bitmesiyle birlikte otomobilin üretimi başlayacaktır. 2022 yılında ilk serinin tamamlanacağı bildirilmiştir.

Modelleri

 İlk aşamada SUV üretimi yapılacaktır. Ardından Sedan üretimine başlanılacaktır. Bu üretimin 2022 sonrası yapılacağı tahmin edilmektedir.

Aracın özellikleri

Fiyatı ne kadar olacak?

Geçen sene Remi Gazete’de yer alan ÖTV düzenlemesi sonrası araba fiyatları oldukça değişmiştir. ÖTV zammına dahil edilmeyen alt segmentlerde olan bazı araçların fiyatları düşmüştür.

TOGG Twitter hesabında açıklama yaparak:  

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."  İfadelerini kullanmıştır.



Son Güncelleme: 17.03.2021 16:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TOGGçıkış TarihiYerli Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?
Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?
BMW M3 ve M4 Competition fiyatları ve özellikleri
BMW M3 ve M4 Competition fiyatları ve özellikleri
Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı
Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
Volkswagen Golf 8 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Volkswagen Golf 8 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
2021 Rütbeli asker maaşları ne kadar?
2021 Rütbeli asker maaşları ne kadar?

Popüler Haberler

TOGG ne zaman çıkacak? Türkiye yerli otomobili çıkış tarihi belli oldu mu?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı sakat ve cezalı oyuncular kimler? Bjk - FB derbi maçı eksikleri
Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı hangi gün, saat kaçta? BJK - FB derbi ne zaman?
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 kullanıcı yorumları
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı inceleme ve yorumları
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu
16 Mart 2021 salı reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj reyting birincisi kim oldu?
Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix Türkiye Friends yayın tarihi
Survivor 2021 47. bölüm fragmanı 14 mart 2021 Pazar
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteri Kimdir? Utku Ateş dizideki rolü ve hayatı
Kardeşlerim 4. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kardeşlerim son bölüm ATV canlı izle
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W fiyatı ve özellikleri
Günlük burç yorumları; 18 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maç, hangi kanalda?
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.