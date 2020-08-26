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TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobil fabrikası için başvuru adresi

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TOGG'a 4000 kişinin işe alınacağı açıklamaları sonrasında TOGG iş başvurusu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. TOGG başvuruları ve adaylarda aranan nitelikler belli oldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:07
TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobil fabrikası için başvuru adresi
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Yerli otomobil TOGG ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Fabrika açılışının yapılmasıyla firmada 4000 işçinin istihdam edileceği açıklandı. 175 bin araç kapasitesine sahip firmada işe alım detayları ve aranan şartlar da ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobile ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Fabrika stratejik konumu nedeniyle Bursa’da kuruldu

Bakan Varank, fabrikanın Bursa’da kurulma nedeninin stratejik konumdan kaynaklandığını açıkladı. Otomotiv endüstrisi konusunda Bursa – Kocaeli hattının kritik bir önem taşıdığı ve bu süreçte askeriyeye ait bir bölümün de TOGG için tahsis edildiği ve denize yakınlığı nedeniyle bu lokasyonun tercih edildiği belirtildi.

Fabrikada 4 bin kişi istihdam edilecek

Varank, TOGG’da personel alımlarının başladığını açıkladı. 175 bin araç kapasitesine sahip fabrikada 4 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Firmaya başvuruların Bursa ve çevre illerden alınabileceği aktarılıyor.

TOGG iş başvuruları nasıl yapılır?

Fabrika temellerinin atılmasını müteakip vatandaşlar da TOGG’a nasıl başvuru yapılabileceğini merak etmeye başladılar. TOGG başvurusunda bulunacak vatandaşlar için başvuru ekranı erişime açıldı. Buna göre başvuruda bulunacak adayların;

Saygın bir üniversiteden alınan Endüstriyel, Mekanik veya ilgili Mühendislik derecesi ve/veya Yüksek Lisans derecesi

Otomotiv sektöründe Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri veya Satın Alma alanlarında deneyim


İnsan Kaynakları, İşletme veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim

Güçlü analitik ve problem çözme becerileri

Güçlü öz motivasyon, yeni fikirler geliştirme, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme becerisi

İngilizce’de mükemmel derecede yazılı ve sözlü iletişim becerisi

Küresel bir ekiple ve yurtdışında çalışabilme becerisi

Disiplinler arası ekiplerde bölümler arası süreçleri anlama ve geliştirme becerisi gibi niteliklere sahip olması beklenmektedir.

TOGG başvuruları nasıl yapılır?

TOGG başvuruları https://togg.com.tr/content/bize-katil adresinden yapılabilmektedir. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretimi başlayarak yollara çıkması beklenen otomobilin piyasa genelindeki birçok araca göre daha avantajlı olacağı aktarılıyor.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:07
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