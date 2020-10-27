TİS ile 4/D'li taşeron işçilere zam yapılacak mı?

Ülkemizde 4/D’li taşeron işçilerin maaşında problemler yaşanmaya devam ediyor. 2017 yılında KHK ile kamuya atamaları gerçekleştirilen ve 4/D’li olarak çalışmaya başlayan taşeron işçiler maaşlarında büyük bir kayıp yaşadılar. Alınan karar gereği işçilerin maaşına her 6 ayda bir yüzde 4 oranında maaş zammı verildi. Ancak bu rakam enflasyonun altında kalarak taşeron işçilerin bir bölümünün maaşlarının asgari ücretin altına düşmesine neden oldu.
Taşeron işçilere yüzdelik dilim hesabıyla ek zam
Taşeron maaş zammı yüzde kaç olacak?
Taşeron işçilere ek zam yapılarak maaşlarındaki zarar giderildikten sonra bakanlık tarafından normal maaş zammı da eklenecek. Bakanlık bu konuda sendikalara her 6 ayda bir olmak üzere yüzde 5 zam önerisi yaptı. 2021 yılının enflasyon oranı tahmin edildiği gibi yüzde 8,5 oranında olursa, taşeron işçiler 2021 yılında yüzde 10 zam almış olacak.
Bunun yanında TİS görüşmelerinde sendikalar taşeron işçilere bazı haklar sağlanması konusunda da masaya oturdu.