TİS ile 4/D'li taşeron işçilere zam yapılacak mı?

Ülkemizde 4/D’li taşeron işçilerin maaşında problemler yaşanmaya devam ediyor. 2017 yılında KHK ile kamuya atamaları gerçekleştirilen ve 4/D’li olarak çalışmaya başlayan taşeron işçiler maaşlarında büyük bir kayıp yaşadılar. Alınan karar gereği işçilerin maaşına her 6 ayda bir yüzde 4 oranında maaş zammı verildi. Ancak bu rakam enflasyonun altında kalarak taşeron işçilerin bir bölümünün maaşlarının asgari ücretin altına düşmesine neden oldu.

Taşeron işçilere yüzdelik dilim hesabıyla ek zam

Taşeron maaş zammı yüzde kaç olacak?

İşçi sendikaları ile Çalışma Bakanlığı arasında 4/D’li taşeron işçilerin maaşlarında yaşadıkları düşüş ile ilgili olarak Toplu İş Sözleşmesi () görüşmeleri devam ediyor. Sendikalar bakanlığa taşeron işçilerin yaşadıkları ekonomik problemleri ileterek, yüzdelik dilim hesaplamasıyla zam önerisi yaptı. Önerinin kabul edilmesi halinde taşeron işçilerinin maaşlarında yaşanan zararlar için en düşük miktara en yüksek zam yapılmasıyla yüzde 10, yüzde 12, yüzde 15 ve yüzde 17.5 ek zam uygulanacak.

Taşeron işçilere ek zam yapılarak maaşlarındaki zarar giderildikten sonra bakanlık tarafından normal maaş zammı da eklenecek. Bakanlık bu konuda sendikalara her 6 ayda bir olmak üzere yüzde 5 zam önerisi yaptı. 2021 yılının enflasyon oranı tahmin edildiği gibi yüzde 8,5 oranında olursa, taşeron işçiler 2021 yılında yüzde 10 zam almış olacak.

Bunun yanında TİS görüşmelerinde sendikalar taşeron işçilere bazı haklar sağlanması konusunda da masaya oturdu.