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Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları

Pandeminin ortaya çıkmasıyla bireysel yaşama dönen insanlar arasında tiny evleri modası başladı. Amerika’da başlayan tiny house akımı Türkiye’de de baş gösterdi. Vatandaşlarımız tiny house fiyatlarını merak ediyor.

26 Şubat 2021 Cuma 18:17
Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları
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Koronavirüs pandemisi dolayısıyla insanlar daha çok kendi evleriyle ilgilenme şansı yakaladı. Pandeminin ortaya çıkmasıyla bireysel yaşama dönen insanlar arasında tiny evleri modası başladı. Amerika’da başlayan tiny house akımı Türkiye’de de baş gösterdi. Vatandaşlarımız tiny house fiyatlarını merak ediyor. Tiny house, normal bir evden küçük olarak mikro evler olarak nitelendiriliyor. Minimalizmin ve özgür yaşam felsefesinin bir ürünü olarak gösterilen tiny house akımı, son dönemlerde ABD başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde bir trend haline geldi.

Türkçe’ye küçük ev akımı olarak çevrilen tiny house akımı, mikro evler olarak da adlandırılmaktadır. Tiny house akımı gün geçtikçe dünya genelinde yaygınlaşmaktadır. Bu evler taşınabilir olmasının yanında tek kişilik yaşama son derece uygun imkanlar sağlamaktadır. İstediğiniz yere taşıyarak bir ev hayatı sürebilirsiniz.

Tiny house akımı, kapitalizm nedeniyle artan aşırı tüketime karşı ortaya çıkmış, insanların daha makul, daha sade bir yaşam sürmeleri için güzel bir altenatif olarak karşımıza çıkıyor. Minimal ve taşınabilir bir yapıda olduğundan şehrin dışında, doğaya çıkarak ferah bir yaşam sürebilirsiniz. Tiny house içerisinde banyo, yatak, depolama alanı, televizyon, koltuk, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, buzdolabı gibi normal bir insanın gün içerisinde evde ihtiyaç duyabileceği şeylere uygun bir şekilde tasarlanmaktadır.

Tiny House Nasıl Yapılır?

Tiny house yapımı oldukça kolaydır. Bu evlerden yapmak istiyorsanız ona uygun bir alan seçmeli ve gerekli malzemeleri bulmanız gerekmektedir. Taşınabilir olduğundan ağırlık sınırı ya da şartı bulunmamaktadır. Genellikle projede hafif malzemeler ve eşyalar kullanılmaktadır. Projede doğa dostu geri dönüşüme uygun eşyaların kullanımına özen gösterilmektedir. Genellikle ahşap malzemeler tercih edilmektedir.

Tiny House Maliyeti

Tiny house yapım maliyetine bakacak olursak, nakliye + işçilik + kar + devlet ekseninde bir maliyet hesaplaması yapılmaktadır. Genellikle daha uygun fiyatlarda satışı yapılmaktadır. Yeni Zelanda ve Amerika’da tiny house ağırlıkları genel olarak 10 bin kilogram ağırlığında olabilmektedir. Türkiye’de tiny house yapmak isterseniz ruhsat alabilmek için en az 3 bin 500 kilogram ağırlığında yapmanız gerekmektedir.

Tiny house evlerini normal konutlar gibi emlakçılara giderek satın alabilirsiniz. Görüştüğünüz emlakçılar üzerinden satın alacağınız tiny house evini gezebilirsiniz. Türkiye’de genel olarak tiny house fiyatları 130 bin TL ile 380 bin TL arasında değişmektedir. Günlük kiralaması ise 800 TL’den başlamaktadır. Satın almanın yanında kiralama işlemi de yapabilirsiniz.

Tiny House Avantajları

  • Yapımında az malzeme kullanılır, maliyeti daha ucuzdur.
  • Sadece hayatınız için gerekli eşyaları kullanabilirsiniz.
  • Mevsimlik ya da aylık kullanabilirsiniz.
  • Depreme karşı dayanıklıdır.
  • Doğayla etkileşimde bulunmanız daha kolaydır.

Tiny House Dezavantajları

  • Altyapı konusunda aksaklıklar yaşanabilir.
  • Çok eşyası olanlara göre değildir.
  • Tenha bir alanda kalacaksanız güvenlik sorunu yaşayabilirsiniz.
  • Kış aylarında soğuk olabilmektedir.


Son Güncelleme: 26.02.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Tiny HouseMikro EvlerTürkiye
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