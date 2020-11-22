Ticaret Bakanlığı E-ihale sistemi ile araç nasıl alınır?

Sıfır araçların üretiminde yaşanan problemler vatandaşların ikinci el araç alımına yönelmesine neden oluyor. Ticaret Bakanlığı ihale ile uygun fiyatlardan araçların satımını sağlıyor. 20.000 TL’den başlayan araçların yanı sıra lüks araçlar da bulunuyor.

E-ihale sistemi ile alınabilen araçlar, gümrükte takılan araçların satışı şeklinde ilerliyor. Uygun fiyatlardan satılan araçların trafiğe çıkabilmesi için birkaç adımdan geçmesi de gerekebiliyor. İşlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından araçlar sahibi ile buluşuyor.

E-ihale ile araç sahibi olmak isteyen kişiler için başvurular Ticaret Bakanlığı’nın resmi intenet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale yolu ile sattığı bazı araçlar..