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Ticaret Bakanlığı E-ihale sistemi ile araç nasıl alınır?

Ticaret Bakanlığı gümrükte takılan araçları E-ihale yoluyla piyasadaki değerlerinin oldukça altında satışa sunuyor. Uygun fiyatlı araçların yanı sıra lüks araçların da satışa sunulduğu sistemde aracın alımının ardından bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

22 Kasım 2020 Pazar 02:05
Ticaret Bakanlığı E-ihale sistemi ile araç nasıl alınır?
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Sıfır araçların üretiminde yaşanan problemler vatandaşların ikinci el araç alımına yönelmesine neden oluyor. Ticaret Bakanlığı ihale ile uygun fiyatlardan araçların satımını sağlıyor. 20.000 TL’den başlayan araçların yanı sıra lüks araçlar da bulunuyor.

E-ihale sistemi ile alınabilen araçlar, gümrükte takılan araçların satışı şeklinde ilerliyor. Uygun fiyatlardan satılan araçların trafiğe çıkabilmesi için birkaç adımdan geçmesi de gerekebiliyor. İşlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından araçlar sahibi ile buluşuyor.


E-ihale ile araç sahibi olmak isteyen kişiler için başvurular Ticaret Bakanlığı’nın resmi intenet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale yolu ile sattığı bazı araçlar..



Son Güncelleme: 22.11.2020 02:05
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Anahtar Kelimeler:
TicaretbakanlığıİhaleAraç
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