Ticaret Bakanlığı E-ihale sistemi ile araç nasıl alınır?

Sıfır araçların üretiminde yaşanan problemler vatandaşların ikinci el araç alımına yönelmesine neden oluyor. Ticaret Bakanlığı ihale ile uygun fiyatlardan araçların satımını sağlıyor. 20.000 TL’den başlayan araçların yanı sıra lüks araçlar da bulunuyor.
E-ihale sistemi ile alınabilen araçlar, gümrükte takılan araçların satışı şeklinde ilerliyor. Uygun fiyatlardan satılan araçların trafiğe çıkabilmesi için birkaç adımdan geçmesi de gerekebiliyor. İşlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından araçlar sahibi ile buluşuyor.
Son Güncelleme: 22.11.2020 02:05