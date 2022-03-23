Ticaret Bakanlığı E-İhale Açtı! 60.000TL'e Otomobil! El Konulan Araçlar E-İhale İle Satışta! E-İhale Nasıl Girilir? E-İhale Nasıl Kayıt Olunur? E-İhale Giriş Şartları Nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen arabaların ihalesine girmek isteyen vatandaşlar e-ihaleye nasıl girildiğini, şartlarını öğrenmek istiyor. El Konulan Araç İhalelerine Nereden Girilir? E-İhale İle Araba İhalelerine Girerek Araba Satın Alabilirsiniz! İşte E-İhale Giriş Şartları.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklama ile birlikte Türkiye'ye getirilmek üzereyken bazı sebepler dolayısıyla gümrükte takılan otomobilleri ihale ile piyasa değerinin çok altında satışlara çıkarmakta. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu açıklamalar ile birlikte çoğunluklu yabancı plakalı araçlar e-ihale ile satışa çıkarılıyor. E-ihaleye ise nasıl gireceğini araştıran vatandaşlar araç satış ihale şartlarını öğrenmek adına araştırmalar gerçekleştiriyor. İşte e-ihale girme şartları ve detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

El konulan araç ihalelerine giriş nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte araç satışlarının e-ihale sistemi ile yapılacağını öğrenen vatandaşlar sisteme nasıl gireceklerini merak ediyor. İşte e-ihaleye giriş şartları ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılan bazı araçlar ve fiyatları

2005 model Peugeot 307 markalı araç 65.500TL

2005 model Peugeot 807 markalı araç 66.250TL

1999 Opel Vectra model araç 66.000TL

2007 model Mitsubishi Grandis markalı araç 66.500TL

2007 model Mitsubishi Grandis markalı araç 66.500TL 2004 model Peugeot 307 markalı araç 70.000TL

Ticaret Bakanlığı E-İhale Nasıl Girilir?

Ticaret Bakanlığı resmi web sayfası üzerinden "E-İhale" sayfasına giriş yaparak sonrasında "Üye Ol" butonuna tıklamanız yeterli olacak.

Kayıt işlemleri E-devlet aracılığı ile de hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

İhaleler sonrasında kazanan kişiler, satış şartnamesini ıslak imzalı bir şekilde hazırlamalı ve ihale yapan birime müracaat etmelidir. Gerekli evrakların teslimi sonrasında ise aracı almak için yola koyulmalıdır. Gerekli süre içerisinde evrakları hazır edemeyen kişiler aracı alamamaktadır.