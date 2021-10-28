Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı ne kadar? Sağlık teknikeri maaşları

Tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık kurumlarındaki tanı ve tedavi laboratuvarlarındaki hastaların durumuyla ilgili olarak doktorun talep ettiği tıbbi analizleri yapmakla görevli kişidir.

Tıbbi laboratuvar teknikeri / sağlık teknikeri görevleri nelerdir?

Laboratuvardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapmak,

Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve önekleri hazırlamak,

Tahlil edilecek katı ve sıvı öneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlamak,

Laboratuvar malzemelerini kullanarak istenilen testleri yapmak,

Test sonuçlarını rapor etmek, takip işlemlerini yapmak,

Laboratuvar malzemelerini temizlemek ve bakımını yapmak,

Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olmak gibi görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi laboratuvar teknikeri / sağlık teknikeri maaşı ne kadar?

Tıbbi laboratuvar teknikleri sağlık teknikeri maaşı aylık ortalama 6 bin 800 liradır. En düşük sağlık teknikeri maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaşı ise 10 bin 300 liradır.

Tıbbi laboratuvar teknikeri / sağlık teknikeri olmak için en az önlisans mezunu olmak gerekmektedir.