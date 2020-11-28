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THY yeni kargo şirketi kuruyor! THY yeni hava kargo şirketi ne zaman açılacak?

Türk Hava Yolları Turkish Cargo'nun ardından ikinci kargo şirketini kuracağını kamu oyuna duyurdu. Türk Hava Yolları tarafından kurulacak kargo şirketi ile hava kargo şirketlerine bir yenisi eklenerek uluslararası önemli bir adım atılacak.

28 Kasım 2020 Cumartesi 02:22
THY yeni kargo şirketi kuruyor! THY yeni hava kargo şirketi ne zaman açılacak?
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Türk Hava Yolları, kargo şirketi hizmeti vereceğini duyurdu. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre tamamı ile Türk Hava Yollarına ait olan bir Türk kargo firması kurulacak.


Türk Hava Yolları’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı duyuruda yüzde yüz Türk Hava Yolları’na ait olan bir hava kargo şirketi kurulacak. Turkish Cargo’nun kazanımlarından da faydalanılacak Türkiye’de ve uluslararası düzeyde önemli bir yere sahip olacağı kesin olan Türk Hava Yolları kargo şirketi oluşturulacak.

Türk Hava Yolları’nın aynı zamanda Dünya’nın birçok ülkesinde hizmet veren hava kargo şirketi Turkish Cargo şirketi de bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 02:22
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ThyKargo
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