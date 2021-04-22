Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu

Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık iddialarının üzerine açıklamalarda bulundu. Yabancı yatırımcılar ile görüşmek için yurtdışında bulunduğunu belirten Özer, "Paraları alıp kaçtığım iddiası asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

2 - 10 milyar dolar arasındaki para ile yurtdışına kaçtığı Türkiye tarihinde en büyük vurgununun altına imza attığı söylenen Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer, yazılı bir açıklamada bulunarak yaparak yurtdışına kaçtığı iddialarının gerçek olmadığını, Tiran'a yatırımcılar ile görüşmek için gittiğini vurguladı.

Pek çok defa hacklenen şirketin maddi kaybı olduğunu ve kendisinin bu kaybın altından kalkar kalkmaz Türkiye’ye gelerek vatandaşlara borçlarını vereceğini vurgulayan Özer'in açıklaması şu şekilde: