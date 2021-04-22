Thodex nedir, neden gündemde? Thodex battı mı?

Türkiye’deki kripto para borsası versiyonlarından olan Thodex’de son gelişmler ne oldu? Thedox yatırımcılarının paraları ne durumda? Thedox dün yaptığı açıklamada tüm alım satım işlemelerini durduracağını açıklmıştı. Ardından bugün ise ortaklık anlaşması sebebi ile işlemlerin 4-5 gün boyunca askıya alınacağını duyurdu. Daha sonra Thodex’e ait olan sitenin kapanmasıyla olay çığ gibi büyüdü. Mağdurların giderek artmasıyla akıllara Çiftlik Bank skandalı geldi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Thodex piyasasındaki yaşanan kritik olaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Kırık şu uyarılarda bulundu:

“Yerli bitcoin ve kripto para borsalarından biri olan Thodex’te ilginç şeyler oluyor. Borsa, dün gece ‘bakım çalışmaları’ nedeniyle sitesini yatırımcılara kapattı. Yapılan açıklamalara göre 6 saat sürdüğü belirtilen bakım çalışması saatler geçmesine rağmen tamamlanamadı. Thodex’ten konuyla ilgili tuhaf açıklamalar geldi, bu da yatırımcıları oldukça tedirgin etti.

Sosyal medyadaki tepki arttıkça, kurban olan kripto para yatırıcıları Thodex’in battığını düşünüyor. Kripto para piyasalarında yaşanan keskin düşüşün ardından ticarette sorun yaşayan borsadan önemli bir duyuru geldi. Borsaya gelen ortaklık tekliflerinin kabul edildiğini söyleyen Thodex, şirkette devir süreci yaşanacağını açıkladı.

Faruk Fatih Özer hakkında sorulan sorular

Dogecoin’in yükselişi ile yatırımcıların alım satım ve para çekme işlemlerinde zorluk yaşadığını açıklayan şirket, tüm işlemlerini iptal etti. Konuyla ilgili ilk suç duyurusunu gerçekleştiren Avukat Oğuz Evren Kılıç, Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer için yurt dışına kaçtığını iddia etti. Bu olayın ise polis tarafından tespit edildiğini ifade etti. Kılıç, tarih ve saati de paylaştı. 20 Nisan 2021 saat 17:57’de Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan hareket ettiğini iddia eden Kılıç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şirket yetkilileri ve şirket banka hesaplarının ihtiyati olarak haczedilmesini ve ülke dışına çıkış yasağı koymak istediklerini söyledi.

Kripto para alım satımı yapan şirketler

Son günlerde kripto varlıkları Türkiye’deki yatırımı artırdı. Yatırımların artmasıyla birlikte birçok firma kripto para alım satım işlemlerine aracılık etmeye başladı. Bu aracı kurumlardan Thodex kullanıcıları şikayetlerini sosyal medyada dile getirdi. Olay, ‘Çiftlik Bank’ skandalını akıllara getirdi.

Menkul Kıymetler Borsası dediğimiz şey, dar ve teknik anlamda özel bir kanunla kurulan, bir veya birden fazla üst kurulun kontrolünde yapılan yapılardır. Kripto para birimleri ile ilgili olarak “borsa” adı altında faaliyet gösteren şirketler, ne bir kanunla kurulur ne de bir denetim kurulunun denetimi altındadır. Bu anlamda kendilerine “borsa” diyen bu şirketler hukuken “borsa” olarak nitelendirilemez. Bu şirketler en fazla kripto para alım satımına aracı olarak düşünülebilir ve kripto para ticareti yasak bir faaliyet olmadığı için bu şirketlerin faaliyetleri de yasak değildir. Ancak yasaklanmayan bu faaliyet kesinlikle yasal da değildir. Zira hukuki açıklar söz konusudur. Hak arama noktasında da takipsizlikle sonuçlanacak bir süreç var. Para yatırıldığını ispat etmek, kanıtlamak oldukça zor. Sitedeki ekran görüntüleri ve e-belgeler ne yazık ki yeterli delil sayılamıyor.

Thodex yatırımcısı ne yapmalı?

Thodex, Dogecoin’deki artışla da gündemdeydi. Yüksek fiyat dalgalanması yaşayan kullanıcılar ticaret yapmak istedi. Ancak Thodex işlemlere izin vermedi. Dün bir kişinin polis eşliğinde ofise gittiği ve ofisin boş olduğu iddia edildi. Kripto para borsası asla tutarlı ve güvenilir bir zemine sahip değil. Zira ilginin oldukça yoğunlaştığı, dolandırıcılığın giderek arttığı bu dönemde kripto paralar yasal bir zemine oturtulmadan uzak durulmasında fayda var.

Kripto paralar son derece popüler bir hal aldı. Bunu fırsat bilenler yurtdışı menşeili alt coin siteleri kurmaya ve vatandaşları dolandırmaya başladılar. Zira kripto para borsasına doğrudan giremiyorsunuz. Girebilmek için aracı şirketlere ihtiyaç var. Bitcoin popüler olunca herkes diğer alt coinlere yatırım yapıp geç kalmamak ve daha fazla kazanma gayesini taşıdı. Ancak sonuç hüsranla neticelendi. Zira bu tip siteler bir gece kapanıp sırra kadem basabiliyor ve yetkili bulma şansınız söz konusu olmuyor.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’de kripto paralarla alışveriş yapılmasının yasaklanması, Bitcoin başta olmak üzere dünyada kripto paraların değer kaybetmesine neden olmuştu. Kripto paraların kontrolü son derece zordur. Zira blockchain zinciri içerisinde akış takip edilebilmekte, ancak devlet müdahalesi gerçekleşememektedir. Cüzdanların çalınabilmesi ya da sahiplerinin izni dışında usulsüz kullanılabilmesi durumu mevcuttur. TCMB’nin Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’i, 30 Nisan’da yürürlüğe girecek. Bundaki sonraki süreç gerçekten merak konusu…

Durumun hukuki boyutunda savcılığa başvurmak gerekiyor. Yatırımcıların izleyebileceği ikinci yol, varlıklarının miktarına dayanmaktadır. Tüketici hakem heyeti veya Tüketici mahkemesine başvuruda bulunmak son derece önemlidir. ”

Doç. Dr. Ali Murat Kırık

“Uzun bir süreç olabilir”

Konuyla ilgili Avukat Oğuz Evren Kılıç Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, “Thodex isimli kripto #para borsasının sahibi olan Koineks A.Ş. şirketi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, yurt dışına çıkış yasağı ve şirket hesaplarına el koyma talep edilmiştir. 20.04.2021 17:57 İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış. Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin. Umarım bu olaydan herkes üzerine düşen dersi çıkarır. Baştan söylüyorum; hukukî süreç yıllarca sürebilir. Banka hesapları dolu ise, oralardan tahsilât imkânı olur. Onun dışında şirket ya da şahıslar üzerine alacak ve varlıklar olup olmadığı araştırılmalı. Bu süreç zorlu, yıpratıcı, uzun bir süreç olabilir. Ona göre hazırlanın” ifadelerine yer verdi.

Ne yapılması gerekiyor?

Avukat Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

1- Savcılığa suç duyurusu. Şirketin, ortaklarının ve yetkililerinin alacak, hesap ve varlıklarına tedbîren el konulması talebi.

2- Hesabınızda bulunan meblağa göre tüketici hakem heyetlerine başvuru ya da tüketici mahkemelerinde dava açmak.