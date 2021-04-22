Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yurt dışına mı kaçtı?

Yerli kripto para borsası olarak 2017 yılında kurulan THODEX son günlerde yaşadığı krizlerle gündemden düşmüyor. Birçok insan dolandırıldık cümlelerini kurarken THODEX’ten hala bir açıklama yapılmadı. Kurucusu Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçtığı iddiaları sosyal medyada dolaşırken Özer’in nerede olduğu merak ediliyor.

Yerli kripto para borsası üyeleri ve yatırımcıları THODEX’e giriş sağlayamadıkları için savcılığa suç duyurunda bulunurken ilgili THODEX şu an için sadece sistemsel çalışmalar var 4-5 gün kapalı olacağını duyurdu. Açıklamayı yeterli bulmayan yatırımcılar ise kandırıldıklarını Faruk Fatih Özer’in paraları alıp yurt dışına kaçtığı yönünde haberler yer alıyor. Bu süreçte haber dünyasını kasıp kavuran Faruk Fatih Özer’İn kim olduğu ise oldukça merak edildi.

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir?

Kripto para alım satım platformu olan ve 2017 yılında kurulan THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer, olay sonrasında twitter ve instagram hesaplarını kapattı. İntenet sitesinde ise yeni ortaklık için devir işlemi gerçekleşeceğini söyleyen Özer, 4-5 iş günü sitenin kullanılmayacağını duyurdu. THODEX’te 400 binden fazla kişinin hesabı bulunurken 391 bin kişinin hesabı aktif olarak kullanılmaktaydı. Borsada aylık 100 milyar lira yaklaşık olarak 12 milyon dolar işlem hacmi olduğu biliniyor. İntenette ‘cumhuriyetin en büyük dolandırıcılık vakası’ olarak tarihe geçen Özer, hakkında çok bir bilgi bulunmamak ile birlikte henüz nerede olduğu da bilinmiyor.

Faruk Fatih Özer’in intenet sitesinden kullanıcılarına yazdığı mesaj ise şu şekilde;

"Dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç 4-5 gün sürecektir. İntenette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız." ifadelerini kullanmıştı.