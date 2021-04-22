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Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?

Faruk Fatih Özer hakkında çıkan son dakika haberleri üzerine vatandaşlarımızda merak konusu oldu. Son çıkan haberlere göre kripto para borsası ile adını duyuran Özer nasıl ve kimlerden destek alarak borsayı kurduğu merak ediliyor. Özer hakkında en çok merak edilenler arasından nereli, ne iş yapar ve eğitim durumu nedir soruları sıklıkla soruluyor. Bunun üzerine araştırmaya koyulan haber severlerimiz için yaptığımız araştırmalar haberimizde

22 Nisan 2021 Perşembe 15:01
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?
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Faruk Fatih Özer hakkında çıkan son dakika haberleri

Haberlerden önce sosyal medyada yayılan iddialara göre bugünün gündemi  Faruk Fatih Özer oldu. Çıkan haberlere göre Thodex vurgununun maliyetinin 2 milyar dolar gibi yüklü miktar olduğu dillerde dolanıyor. Kesin bir bilgi olaması halinde bunlar iddia olarak devam ediyor. Çeşitli yerde haberler yapılırken Dünya gazetesinde ise Türkiye de işlemini devam ettiren Thodex adlı sanal kripto para kullananlar kendilerinin mağdur olduğunu beyan ettiler. Mağduriyetlerini hesaplarına ulaşamayarak yapan kullanıcılar haberlerinden çıkmasıyla beraber haklarını aramak için savcılığa suç duyurusunda bulundular. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarının adına açıklama yapan Avukat Oğuz Evren Kılıç, ‘’Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan günü saat 17.57’de yurtdışına gittiğini öğrendik’’ dedi.

Ülkemizde sıklıkla kullanılan borsalardan biri olan Todex kullanıcıları haklarını aramak ve mağduriyetlerini gidermek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar.

Sosyal medya üzerinden çıkan haberlerde adını duyuran Özer, trendlerde adını duyurmayı başardı. Hakkında yurtdışına kaçtı gibi iddialar bulunan Özer’den hala açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız Çiftlikbank olayını vatandaşlarımıza hatırlattı. Kaçmadan önce yapmış olduğu hazırlıklardan biri olarak bilinen yüzde 30 düşük fiyatla, toplamda 489 bin dolarlık doge satışı yapmış olması da iddiaları doğrulamaya yön verdi.

Geçtiğimiz günlerde adını yapmış olduğu açıklamalarla duyuran Todexs kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer işlem yükünün 97.2 milyar TL olduğunu söylemişti. Bulunduğu şirketlerin de kayıtlı kullanıcılar sayısının 400 bine çıktığını, yurtdışındaki üye toplamının ise 4 bini aştığını belirtti. Yapılan araştırmalara göre uzmanlar tarafımızdan belirlenen on binlerce mağdur olduğu belirlendi. Bütün vatandaşlarımızın da beklediği açıklama şirketler ve taraflarından hala yapılmadı.

Yurtdışına kaçtı iddiaları üzerine twitter hesabını kapatarak dikkatleri üzerine çeken Özer şimdiki hamlesi de instagram da ki bütün paylaşımlarını silmek oldu.

Müvekkilleri adına konuşma yapan avukatlar hukuki süreci başlattıklarını belirtti.  Ankara Barosu Sermaya Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Oğuz Evren Kılıç, sadece Faruk Fatih Özer’e değil aynı zamanda Thodez isimli kripto para borsasının sahibi olan Koineks A.Ş.  şirketlerinin ortaklarına ve destekçilerine de dava açtıklarını açıkladı.

Sadece Ankara değil aynı zaman da İstanbul gibi şehirlerde de yüzlerce suç duyurusunda bulunduklarını belirtiyor. Hiç kimsenin sessiz kalmamasını söyleyen Avukat Kılıç, ‘’En kısa zaman da savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar ‘’ açıklamasını yaptı.

 Thodex’te neler oluyor ?

Kurucusu ve CEO’su olan Faruk Fatih Özer kısa zaman öne 2 milyon adet Dogecoin alıp dağıtma kararı aldıklarını ve bunun üzerine aynı hafta bu olayın yaşanması kafalarda soru işaretine neden oldu.

Bu sorunlar ve sıkıntılar üzerine 19 Nisan’da açılan sitenin çökmesi ve bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarında ‘Dogecoin bakım çalışması hakkında önemli bilgi ‘ adlı bir açıklamaya yaptı. Yapılan açıklamanın içeriğinde Doge işlemlerinde kısa süreli bir aksilik olduğu ve bunun için bakım çalışması yapılacağı söylendi. Yapılan açıklamadan anlaşılan planlı bir bakım olduğu yönündeydi akşam 20.00’de başlayıp 6 saat süreceğini söylediler. Ve kullanıcılar bu süre sonunda hesaplarına bir daha giriş yapamadılar.

22 Nisan itibariyle yapılan suç duyuruları ve açılan davalar karşısında kullanıcılar hesaplarına girip boş sayfa ile karşılaştılar. Tepkilerin çoğalması ile devam eden iddialar üzerine şirketten sabah saatlerinde bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada ise; “

Dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir

. Süreç belirli günler sonunda düzelecektir. Sosyal medya da ortaya çıkan yalan yanlış haberler tamamıyla tarafımızı kötülemek amacıyla yapılmıştır. Biz şirket olarak çalışmalarımıza devam ederek daha güçlü şekilde dönüş yapacağız. Kullanıcılarımız için ise herhangi bir mağduriyet söz konusu değildir taraflarına en kısa zaman da dönüş yapılacağını sunarız. ‘’



Son Güncelleme: 22.04.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
BorsaParaTodex
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