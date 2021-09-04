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Teste katılanın GSS borçları siliniyor! Son gün 30 Kasım..

Ekonomik gücü olmayan kişilerin bildirim yaparak faydalandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili var olan borçlar devlet tarafında siliniyor. Bunun için tek yapılması gereken 30 Kasım tarihine kadar yapılacak olan teste katılmak.

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:13
Teste katılanın GSS borçları siliniyor! Son gün 30 Kasım..
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Vatandaşların sağlıklarının korunması ve aynı zamanda sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde meydana gelebilecek harcamaların finansmanını sağlayan genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) kişilere eşit oranda erişim hakkı veriyor.

Geçmiş dönemlerden GSS prim borcu olan vatandaşlar için de devlet yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Çıkarılan af yasasıyla birlikte başvuru yapan GSS borçlusunun prim borçları devlet tarafından ödeniyor.

Sigortalı olarak çalışmayan kişilerin belli bir miktar prim yatırarak sağlık hizmetlerinden yararlandığı GSS'de ödeme gücü olmayan vatandaşların faturalarını devlet karşılıyor. Bununla ilgili bu güne kadar gelir testi yaptırmamış kişiler 30 Kasım tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekiyor. Bu testte kişi yaşadığı haneye gelen gelirinin toplamda olması gereken asgari ücretin brüt tutarının yaklaşık üçte birinden az olduğunun tespit ettirilmesini sağlıyor. Bu durumda GSS'ye olan tüm borçlar silinirken gerekli prim ödemeleri de devlet tarafında ödenmeye başlanıyor.


Son Güncelleme: 04.09.2021 13:13
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