Tesla (TSLA) token nedir? Tesla (TSLA) token hangi borsalarda listeleniyor?

Tesla TSLA token artık satışta!

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Şirketler her gün token ya da coin çıkarmak için çabalıyor. Geçen ay bitcoin ile Tesla elektrikli otomobilleri satışa sundu.

Tesla, elektrikli otomobil üreticisine yatırım yapmak için yeni bir yol buldu. Tesla TSLA token satışta!

Dünyanın önemli kripto para borsalarından olan Binance, bugün Tesla’nın hissesine bağlı ilk token ile başlayan sıfır komisyonu olan alım satılabilir hisse senedi jetonlarının lansmanını açıkladı.

İşte o açıklama: “Binance Hisse Senedi Jetonları, bekleyen jetonları temsil eden temel menkul kıymetlerden oluşan bir saklama portföyü tarafından tamamen desteklenen sıfır komisyonlu dijital belirteçlerdir. Hisse senedi token sahipleri, potansiyel temettüler de dahil olmak üzere temel hisselerin ekonomik getirisi için hak kazanır. "

TSLA belirtecinin fiyatı dolara bağlı bir kripto para olan BUSD’ye bağlanacaktır.

Listelenecek ilk Binance hisse senedi jetonu Tesla Inc. Olmuştur. TSLA- BUSD çifti için ticaret dün saat 13:35 ‘te UTC’de açılmıştır. Binance sitesinden hisselerin alım satımı yapılabilir.

Platform, neden Tesla hissesi ile başladığını açıklamadı fakat otomobil üreticisinin hisseleri ABD yatırımcıları tarafından oldukça popüler.