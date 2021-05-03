Temmuz ayında memurların alacağı enflasyon farkı zam oranı şekilleniyor!

TUİK az önce resmi intenet sitesinde 2021 yılı Nisan ayında gerçekleşen enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre 2021 yılı Nisan ayında ülkemizde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 1,68 oldu.

Bu rakamın açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memurun 2021 Temmuz ayında alacağı enflasyon zam farkı oranıda şekillenmeye başladı.

Bilindiği gibi memurlar 2021 yılı ocak ayında yüzde 3 zam ve yılın ilk 6 ayında gerçekleşecek enflasyon oranının bu rakamın üzerine çıkması durumundan arada ki farkı Temmuz ayında maaşlarına enflasyon fark zammı olarak alabilicekler.

Enflasyon zammı şimdiden oluştu

Açıklanan resmi rakamlara göre şu ana kadar (ilk 4 ayda) gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 5,45 oldu. Yani memurlar daha yılın mayıs ve haziran aylarında gerçeleşecek enflasyon oranı belli olmadan yüzde 2,45'lik enflasyon zammını almaya hak kazandı. Yılın Mayıs ve Haziran aylarında gerçeleşecek enflasyon oranıda memurların temmuz ayında alacakları enflasyon farkı zam oranına eklenecek.

Öte yandan memurların Temmuz ayında maaşlarına alacakları zam ise hükümet ise sendikalar arasında anlaşmazlık ile sonuçlanan ancak hakem heyeti tarafından karar verilen anlaşmaya göre yüzde 3 olacak. Bu yüzde 3'lük zam oranı üzerine Ocak - Haziran ayları arasında gerçekleşen enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte memurların temmuz zammı belli olacak.