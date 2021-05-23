Temmuz ayında emekliler çifte kazanç!

12 ve 19 Temmuz tarihlerinde ikramiye verilecek

Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketi doğrultusunda, TÜFE tahminleri ile altı aylık enflasyon oranı bu kapsamda emekli aylıklarına yapılacak zam oranının %7.66 olacağı tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda, SSK ile Bağ-Kur’dan emekli olanların geliri 550 TL’ye çıkacak. Bu konuda bir değişiklik yapılmazsa 1100 TL olan ikramiye 12 ve 19 Temmuz’da yatacak.

Erken maaş ödemesi

SSK emeklisi olan vatandaşlar her ayın 17 ve 26’sı, Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar ise her ayın 25 ve 28’i arasında aylıklarını alıyorlar. Bu yıl Kurban Bayramı maaş zamanına denk geldiği için aylıkların erken yatırılması da beklentiler içinde.

Temmuz takvimi