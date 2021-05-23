Temmuz ayında emekliler çifte kazanç!

12 ve 19 Temmuz tarihlerinde ikramiye verilecek
Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketi doğrultusunda, TÜFE tahminleri ile altı aylık enflasyon oranı bu kapsamda emekli aylıklarına yapılacak zam oranının %7.66 olacağı tahmin ediliyor.
Erken maaş ödemesi
SSK emeklisi olan vatandaşlar her ayın 17 ve 26’sı, Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar ise her ayın 25 ve 28’i arasında aylıklarını alıyorlar. Bu yıl Kurban Bayramı maaş zamanına denk geldiği için aylıkların erken yatırılması da beklentiler içinde.
Temmuz takvimi
- 1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
- 5 Temmuz: Zam oranları belli olacak
- 12-19 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyesi
- 17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş
- 25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:34