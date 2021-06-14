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Temmuz 2021 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emekli ve memur vatandaş, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamları bekliyor. Peki emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Yanıtı haberimizde…

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:23
Temmuz 2021 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
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Türkiye’de yaşayan memur, yaşlı, emekli ve evde bakım parası alan vatandaşlar, Temmuz 2021 ayında yapılması planlanan zamları merak etmeye başladı. Yapılacak zamların Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine göre artış göstereceği ifade ediliyor.

2021 yılının ilk 6 ayında yaşanan enflasyon, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranını, memur olarak çalışan ve memur olarak emekli olan vatandaşların ise %3 oranındaki artışa eklenecek enflasyon farkını belirleyecek. 6 ay sonundaki enflasyon eğer %3’ü aşarsa, yüzde 3’lük zam oranına eklenmiş olacak. Memurlara verilecek zam, yaşlılara, evde yakın akrabalarına bakanlara, engellilere ve emekli sağlık çalışanlarının ilave alacakları ödemeleri etkileyecek.

Temmuz ayındaki zamlar sonrasında en düşük emekli maaşının 1854 Türk Lirası, memurlara verilecek en düşük maaşın ise 4.299 Türk Lirası olacağı belirtiliyor.

Son 5 aydaki enflasyona göre zam oranının %6 civarı olması bekleniyor. Gözler TÜİK’in açıklayacağı Haziran enflasyon verilerine çevrildi.


Son Güncelleme: 14.06.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
EmekliMemurMaaşTÜİK
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