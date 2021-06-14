Temmuz 2021 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Türkiye’de yaşayan memur, yaşlı, emekli ve evde bakım parası alan vatandaşlar, Temmuz 2021 ayında yapılması planlanan zamları merak etmeye başladı. Yapılacak zamların Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine göre artış göstereceği ifade ediliyor.
Temmuz ayındaki zamlar sonrasında en düşük emekli maaşının 1854 Türk Lirası, memurlara verilecek en düşük maaşın ise 4.299 Türk Lirası olacağı belirtiliyor.
Son 5 aydaki enflasyona göre zam oranının %6 civarı olması bekleniyor. Gözler TÜİK’in açıklayacağı Haziran enflasyon verilerine çevrildi.
Son Güncelleme: 14.06.2021 13:23