Temmuz 2021 ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Olası zam oranları belli oldu!

Memur ve Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geleceği merak edilmeye başlandı. TİK konu hakkında açıklamada bulundu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için şimdilik %5,46 oranında zam olacağı konuşuluyor. Her yıl Temmuz ve Ocak aylarında yapılan zam, bu sene ne kadar olacak araştırılıyor. 2021 zam oranı ne olacak?

Zam oranı %5.46 olabilir!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Ocak ayında %1.68, Şubat ayında %0.91, Mart ayında %1.08 oranlarında artış gösteren enflasyon, Nisan ayında %1.68 arttı. İlk 4 aydaki verilere göre kümülatif %5.46 oldu. Bu durum ise SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için %5.46 oranında zam yapılabileceğini gösteriyor.