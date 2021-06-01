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Temmuz 2021 ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Olası zam oranları belli oldu!

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur ve emekli kişilerin maaşlarına zam yapılıyor. Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte maaşların zam oranı merak ediliyor. 2021 Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Memurlar ve emekliler için, 2021 Temmuz ayı zam oranını Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüm detaylar haberimizde..

01 Haziran 2021 Salı 17:35
Temmuz 2021 ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Olası zam oranları belli oldu!
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Memur ve Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geleceği merak edilmeye başlandı. TİK konu hakkında açıklamada bulundu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için şimdilik %5,46 oranında zam olacağı konuşuluyor. Her yıl Temmuz ve Ocak aylarında yapılan zam, bu sene ne kadar olacak araştırılıyor. 2021 zam oranı ne olacak? 

Zam oranı %5.46 olabilir!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Ocak ayında %1.68, Şubat ayında %0.91, Mart ayında %1.08 oranlarında artış gösteren enflasyon, Nisan ayında %1.68 arttı. İlk 4 aydaki verilere göre kümülatif %5.46 oldu. Bu durum ise SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için %5.46 oranında zam yapılabileceğini gösteriyor.


Son Güncelleme: 01.06.2021 17:35
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Anahtar Kelimeler:
Emekli MaaşıMemurZam
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